Dengelenmenin beş işareti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hükümetin mayıs seçimlerinden sonra uygulamaya başladığı yeni ekonomik programla birlikte makro planda yürütülen dengelenme sürecinin sonuçlarının cesaret verici olduğunu vurguladı.

İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında konuşan Avdagiç, dengeleme politikasının uygulandığı ilk 5 ayda 5 işaret verdiğine dikkat çekti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALIYOR

Avdagiç, "Toplam ithalat ağustos ayında yüzde 7, eylülde ise yüzde 15’e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibarıyla dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 düşüş kaydetti. Ekim ayı ihracat rakamının da geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 23 milyar dolara yaklaştığının altını çizmek isterim" açıklamasında bulundu.

DÖVİZ MEVDUATLARI 4 MİLYAR DOLAR ERİDİ

İkinci gelişmenin ise mevduat tarafında yaşandığını dile getiren Avdagiç, son 2 ayda TL mevduat hacmi 1 trilyon lira civarında artarken, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) 350 milyar TL, döviz mevduatının ise 4 milyar dolar düşüş kaydettiğine dikkati çekti.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 77'Yİ KORUDU

Avdagiç, üçüncü işaret olarak toplam sanayi üretiminin yıllık bazda temmuzda yüzde 7,6, ağustos ayında 3,1 arttığını belirterek, şöyle devam etti: "Aynı şekilde sanayide kapasite kullanımı yüzde 76-77'yi korudu. Dördüncüsü, finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Beşinci veri de enerji kullanımına ilişkin. Türkiye’nin toplam enerji üretimi hazirandaki düşüşün ardından, 2022’nin aynı dönemine göre temmuzda yüzde 4,7, ağustosta yüzde 4,9 arttı. Aynı şekilde enerji tüketiminin ise sırasıyla yüzde 9,5 ve yüzde 5,2 arttığı görülüyor."

CARİ DENGEDE İYİLEŞME VAR

Seçimlerin ardından geçen 5 aylık dönemde, atılan doğru adımların sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade eden Avdagiç, "Uygulanan para politikasının etkisiyle kur atakları sona ererken, ithalatta son dönemde belirgin bir yavaşlama sürecine girildiğini ve cari dengenin iyileşme yolunda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Batı dünyası katliama sessiz

Şekib Avdagiç, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve hava bombardımanının şiddetlenerek devam ettiğine de değindi. Avdagiç, "Bir aydır insanlığın gözü önünde bir cinayet, bir katliam, bir vahşet sergileniyor. Sicili temiz olmayan Batı dünyası, bu katliam karşısında sessiz kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Avdagiç, İTO Meclisi’nin tarihi bir sorumluluğu yerine getirerek, Gazze’yi Hiroşima’ya çeviren İsrail zulmünü ve katliamını kınayan bir ortak deklarasyon yayınlayarak iş dünyasının “mazlumun yanında zalimin karşısında” olduğunu gösterdiğini dile getirdi.







