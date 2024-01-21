Deniz sınırlarına kadastro geliyor

Denizde bulunan bir alana Tarım ve Orman Bakanlığı kafes izni verirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da aynı alana deşarj hattı kurabiliyor. Kafes yetiştiriciliği yapılan alan bir başka balıkçının avlanma sahası olabiliyor. Proje ile bu gibi karışıklıkların önüne geçilecek.

LİMAN VE BALIKÇI BARINAĞI İÇİN ÖNEMLİ

Proje kapsamında sınırlarımız içeresindeki denizlerde yaşanan alan sorunlarının önüne geçmek için de deniz kadastrosu hazırlanacak. Türk kıyılarının tamamında mülkiyet hakkı devlette kalması şartıyla, il ve ilçe sınırları baz alınarak bu alanların coğrafi bilgi sistemi üzerinde sayısal verisi üretilecek ve böylece deniz kadastral kütükleri oluşturulacak.

Deniz kadastrosu çalışması ile denizdeki çatışmaların önüne geçilebilecek. Deniz alanlarında herhangi bir konuda örneğin liman için, balıkçı barınağı için, deniz yetiştiriciliği kafesleri için ya da derin deşarj gibi her ne amaçla kullanılacaksa kullanılsın denizin planlanması yapılacak.Deniz kadastrosu ile birlikte zaman zaman karşılaşılan alan sorunlarının önüne geçilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bir alana kafes izni verirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı alana deşarj hattı kurabiliyor.

DOLGU ALANLARI TAPU KAPSAMINDA

Ya da kafes yetiştiriciliği yapılan alan diğer bir balıkçının avlanma sahası olabiliyor. Bu da çatışmalara neden oluyor. Deniz kadastrosuyla sorunlar ortadan kalkacak. Veri tabanında kurumların birbirinden haberdar olması sağlanacak. Bunun yanı sıra kıyılarda dolgu yapılarak kullanılan alanların da birer tapusu olacak. Sağlanacak etkin kontrol ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan ekolojik yapının da güvenliği sağlanacak.











