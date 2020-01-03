Ekonomi Denizci millet yarışması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Denizci millet yarışması

İMEAK Deniz Ticaret Odası, “Denizci Millet, Denizci Ülke” yarışması başlattı. Deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni ve uygulanabilir fikir ve projeleri kapsayan yarışmaya başvurular, 2 Ocak-27 Mart’ta kabul edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnovatif Fikir Yarışması
İnovatif Fikir Yarışması

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, denizcilik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “Denizci Millet, Denizci Ülke” adıyla fikir ve proje yarışması başlattı.

MİLLİ FİKİRLER TOPLANACAK

Yarışmayla Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere taşınması amaçlanıyor. Aynı zamanda, denizciliğin uluslararası ölçekte kullandığı milli sistem ve teknolojiler, uygulamalar, imkan ve kabiliyetler ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedefleniyor. “Denizci Millet, Denizci Ülke” fikir ve proje yarışması, deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni ve uygulanabilir fikir ve projeleri kapsıyor.

TİCARETİN %90’I DENİZ YOLUNDAN

  • Yarışmaya başvurular, 2 Ocak-27 Mart’ta www.imeakdtofikiryarismasi.com internet sayfası üzerinden yapılabilecek, aynı adresten yarışma hakkında detaylı bilgi alınabilecek. Yarışmanın iki aşamalı jüri heyeti, üniversitelerin denizcilik eğitimi veren fakültelerinin akademisyenleri ile denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturuldu. Değerlendirmeler neticesinde ilk 3 dereceye giren başvuru sahiplerinden birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL teşvik ödülü verilecek. Verilen bilgiye göre, dünyanın yaklaşık yüzde 71’i denizlerden oluşurken, dünya ticaretinin yüzde 90’ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin coğrafi konumu; küresel anlamda denizcilik faaliyetleri başta olmak üzere stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak büyük avantajlara sahip.

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