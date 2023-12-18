Deprem bölgesinde 29 projeye 26 milyar TL

Bakan Kacır, depremden bugüne, 84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırım teşviki verdiklerini belirtti. Kacır, “Türkiye’de en ileri teşvikleri deprem bölgesinde uyguluyoruz, hem tüm 6’ncı Bölge teşviklerini uyguluyoruz hem de özellikle yatırımın finansmanında kullanılan krediler için yatırım tutarının yüzde 10’una ve 30 milyon liraya kadar faiz veya kâr payı desteği sunuyoruz” ifadelerini kullandı.