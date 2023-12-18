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Ekonomi

Deprem bölgesinde 29 projeye 26 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, depremden etkilenen 11 ilde sanayi altyapısının toparlanması için 26 milyar lira değerinde 49 yatırım projesinin devam ettiğini söyledi. Kacır, 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni yatırım teşviki verdiklerini de belirtti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:58 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Kacır.
Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 kentteki sanayi altyapısının toparlanması için 26 milyar lira değerinde 49 yatırım projesinin sürdüğünü bildirdi.

25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bakan Kacır, depremden bugüne, 84 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 bin 629 kişiye istihdam sağlayacak 481 yeni ve yerine koyma yatırım teşviki verdiklerini belirtti. Kacır, “Türkiye’de en ileri teşvikleri deprem bölgesinde uyguluyoruz, hem tüm 6’ncı Bölge teşviklerini uyguluyoruz hem de özellikle yatırımın finansmanında kullanılan krediler için yatırım tutarının yüzde 10’una ve 30 milyon liraya kadar faiz veya kâr payı desteği sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

3 OSB DAHA GELİYOR

Terme, Yakakent ve Vezirköprü OSB’leriyle ilgili çok hızlı hareket ettiklerini bildiren Kacır, “İnşallah önümüzdeki dönemde Vezirköprü’nün imar planını hızlıca onaylıyor olacağız” dedi. Bakan Kacır, ‘2028’de kaç KAAN üreteceğiz?’ sorusunu da, “TUSAŞ bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hedef, 2028’de inşallah 20 KAAN’ı üretebiliyor hale gelmek” yanıtını verdi.

Yerli tasarım başvurusunda dünyada ikinci sıradayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirterek, “Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek” ifadesini kullandı. Kacır, “2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu”na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



#deprem bölgesi
#ekonomi
#Fatih Kacır
36 dakika önce
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