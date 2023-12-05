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Ekonomi

Deprem için vinç envanteri hazırlansın

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri olan ağır kaldırma (vinç) ve taşıma hizmetlerini gerçekleştiren ve ülkemizin bu alandaki ilk ve tek mesleki dayanışma kuruluşu olan Yük Mühendisliği Birliği (YMB) aynı zamanda 6 Şubat Depremi'nin sessiz kahramanları arasında yer aldı.

04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:14 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ahmet Altunkum.
Ahmet Altunkum.

Yük Mühendisliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum beraberindeki bir heyet ile depremin ardından 20 Ekim 2023 tarihinde AFAD Başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda YMB, AFAD ile ortak bir çalışma grubu oluşturulması için dosya sundu. AFAD’a sunulan dosyada; depremlerde kullanılabilecek iş makinesi, vinç ve çekicilerin sektörel ve bölgesel ton/yükseklik envanterlerinin çıkarılması gerektiği belirtildi. Vinçlerin kullanımı için de bir aksiyon planı için fikir beyan edildi.



#AFAD
#Deprem
#Ekonomi
1 saat önce
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