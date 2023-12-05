Deprem için vinç envanteri hazırlansın

Yük Mühendisliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum beraberindeki bir heyet ile depremin ardından 20 Ekim 2023 tarihinde AFAD Başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda YMB, AFAD ile ortak bir çalışma grubu oluşturulması için dosya sundu. AFAD’a sunulan dosyada; depremlerde kullanılabilecek iş makinesi, vinç ve çekicilerin sektörel ve bölgesel ton/yükseklik envanterlerinin çıkarılması gerektiği belirtildi. Vinçlerin kullanımı için de bir aksiyon planı için fikir beyan edildi.