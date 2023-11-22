Depreme rağmen 9 ayda 683 milyon TL net kâr

İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında şirketin 9 aylık bilançosunu açıklayan Genel Müdür Ender Güzeler, 11 ili etkileyen depremin şirketlerine olan maliyetinin 700 milyon lira olduğunu söyledi.

HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Bu yüke rağmen yılı karla kapatacaklarını ifade eden Ender Güzeller, “Eylül 2023 sonu itibariyle 683 milyon lira net kâr elde ederek öz sermayemizi de 1 milyar 517 milyon liraya çıkardık. Karımız Aralık 2022'ye göre artış oranı yüzde 101 oldu” dedi.

2022'de başlattıkları 3 yıllık iş planını hayata geçirerek Ar-Ge ve yatırımlarını arttırmayı hedeflediklerini belirten Güzeler, bu çerçevede sektörde bir ilki gerçekleştirerek müşterilere uygun fiyatlarla Tam Kasko ürünü sunduklarını ve çeşitli ek teminatlarla müşterileri risklere karşı koruduklarını belirtti.

Güzeler, müşteri odaklı yaklaşımı güçlendirmek için Müşteri Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını söyledi. Doğal afetlere hızlı ve etkin çözüm sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi ile AR-GE tabanlı bir proje başlattıklarını da sözlerine ekleyen Gözeler, tüm çalışanlarını ve iş ortaklarını şirketin odak noktasında tutarak, bu memleketin sigortası olmanın mümkün olduğunu kaydetti.







