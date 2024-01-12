Derinin kilogram değeri 11 doları aştı

Deri ve deri mamulleri sektörü, 2023 yılında 1 milyar 860 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kilogram başına ihracatta Türkiye ortalaması 1,71 dolar iken, deri ve deri mamulleri sektörü 11,35 dolarlık bir değere ulaştı.

İstanbul'da dün düzenlenen bilgilendirme toplantısında sektörün 2023 yılı değerlendirilirken, 2024'e ilişkin hedefler de paylaşıldı. İhracatta en büyük pazarın Avrupa Birliği (AB) olduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, “İhracatımızın yüzde 37’sini AB ülkeleri oluşturuyor. 2023’ün ardından 2024 yılında da ihracat pazarlarında bir daralma olacağı öngörülüyor. Daha verimli üretimler gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

Karaca, insan kaynağının sektöre yetmediğine de değinerek, “İnsan kaynağı ve eğitim konusu bugünden yarına çözebileceğimiz bir konu asla değil. Biz, meslek liseleri ve üniversiteler ile iş birlikleri yaparak, daha fazla talep gelmesi için çalışıyoruz. Burada en önemli konulardan biri de asgari ücret tartışmalarını, işveren ile işçi arasında geçen bir düzenden çıkarmak. Bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmeliyiz” diye konuştu.