Destek Patent global arenada da zirvede

1983’ten bu yana sınai haklar alanında hizmet veren Destek Patent, yurt içi 10 yurt dışında 4 bölge ofisi ile ve 70’den fazla hizmet kalemiyle dünyada en çok tercih edilen ilk 10 patent firması arasında yer alıyor. Hizmet İhracatı Şampiyonları’nda 6. kez birincilik kazanan şirket, bugüne kadar 260 binden fazla marka, 48 bine yakın patent/faydalı model ve 330 bine yakın tasarıma danışmanlık verdi. ‘Fikrine Sahip Çık’ projesiyle 5 yılda 14 ilde 14 bin kişiye ücretsiz eğitim sağlayan Destek Patent, inovasyon odaklı büyüme için Türkiye’nin dört bir yanında gençlerden KOBİ’lere kadar tüm kesimlere sınai haklar bilincini aşılıyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu;





Kemal Yamankaradeniz

DÜNYA GENELİNDE 14 OFİSİ BULUNUYOR

Destek Patent’ten biraz bahseder misiniz?

Destek Patent olarak 1983 yılında sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla kurulduk. Sunduğumuz hizmetlerin temelini; sınai haklara konu olan marka, patent, tasarım tescil işlerine dair danışmanlık ve vekillik oluşturuyor. 41 yıllık bilgi ve birikimimizin gücüyle tescil ve koruma işlemlerinin yanı sıra, araştırma, takip, yorumlama, analiz, karşılaştırma, değerleme, sistem kurma ve geliştirme, eğitim vb. birçok konuda da hizmet veriyoruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda 260 binden fazla marka, 48 bine yakın patent/faydalı model ve 330 bine yakın tasarıma danışmanlık ve vekillik yaptık. Türkiye, İsviçre, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’de bulunan toplam 14 ofisimizle global arenada ülkemizi gururla temsil ediyoruz.





DİJİTALLEŞME ATAĞI

2025 planlarınız, hedefleriniz neler?

Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün en önemli göstergelerinden biri olan fikri ve sınai haklar alanında yapılan yatırımlar, hiç şüphesiz küresel rekabet gücünü de artırmaktadır. Biz de Destek Patent olarak tüm çalışmalarımızı, verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız iş birlikleriyle harmanlayarak, bu alandaki bilinci yaygınlaştırmak ve ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşmasına katkı sağlamak hedefiyle yürütmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, ekonomimizin büyümesine katkı sağlayarak, Türkiye’de ve küresel pazarlarda ülkemizin, girişimcilerin ve sanayicilerin destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz. 2025 yılı itibarıyla, metal yakalı çalışan sayımızı artırmayı ve hibrit danışanlarımızla birlikte bir sınai haklar departmanı kurmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümdeki liderliğimizi bir adım daha ileri taşımak amacıyla, sınai haklar alanında geliştirdiğimiz DestekGPT üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında sektördeki dijitalleşme sürecine yeni bir bakış açısı getirerek sektörümüze ivme kazandırmayı planlıyoruz şeklinde özetleyebilirim.





6.KEZ İHRACAT ŞAMPİYONU

İhracattaki başarınızdan bahseder misiniz?

41 yıllık birikimimizi uluslararası alanda da başarıya dönüştürüyoruz. Marka, patent ve tasarım tescili alanında uzmanlaşan Destek Patent olarak, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “2023 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” organizasyonunda da zirveye yerleştik ve “Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri Kategorisi”nde şampiyonluğumuzu altıncı kez ilan ettik. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmasının ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışımızın bir yansıması. Hedefimiz, Türkiye’nin know-how’ını dünyayla paylaşmak ve hizmet ihracatında sürekli bir ivme yakalamak. 2025 yılında da global arenada ses getireceğiz.











