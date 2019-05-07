Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dev banka Rusyadan çekiliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Morgan Stanley Rusya'daki faaliyetlerini sona erdiriyor

Dev banka Rusya'dan çekiliyor

ABD'li ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'ya yönelik sürpriz bir karar aldı. Banka tarafından Rusya Merkez Bankası'na gönderilmesi planlanan resmi yazıda bankanın 2020'nin ilk çeyreğinde ülkedeki faaliyetlerini sona erdireceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Morgan Stanley.
Morgan Stanley.

Morgan Stanley'in Rusya birimi dün yayınladığı yıllık raporunda, Morgan Stanley'in Rusya Merkez Bankası'na Rusya'daki faaliyetlerini 2020'nin ilk çeyreğinde sona erdireceğine dair resmi bir bildirim göndermeyi planladığını açıkladı.

Morgan Stanley, Rusya'daki bankacılık birimini gönüllü olarak kapatmayı planladığını ilk olarak geçen yıl ifade etmişti.

Banka'nın Rusya operasyonu yayınladığı raporda, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2014'ten bu yana uyguladıkları yaptırımların Rusya'daki işletmeler için uluslararası sermaye piyasalarına erişimi zorlaştırdığını vurguladı.

Morgan Stanley, Rusya'da danışmanlık faaliyetlerini devam ettirecek, bu operasyon için Rusya MB'den lisans alınması gerekmiyor.

50 bin konuta 636 bin kişi talip oldu
EKONOMİ
50 bin konuta 636 bin kişi talip oldu

SEKA 19 yıl sonra üretimde
EKONOMİ
SEKA 19 yıl sonra üretimde
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.