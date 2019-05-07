Dev banka Rusya'dan çekiliyor

Morgan Stanley'in Rusya birimi dün yayınladığı yıllık raporunda, Morgan Stanley'in Rusya Merkez Bankası'na Rusya'daki faaliyetlerini 2020'nin ilk çeyreğinde sona erdireceğine dair resmi bir bildirim göndermeyi planladığını açıkladı.
Morgan Stanley, Rusya'daki bankacılık birimini gönüllü olarak kapatmayı planladığını ilk olarak geçen yıl ifade etmişti.
Banka'nın Rusya operasyonu yayınladığı raporda, ABD ve Avrupa Birliği'nin 2014'ten bu yana uyguladıkları yaptırımların Rusya'daki işletmeler için uluslararası sermaye piyasalarına erişimi zorlaştırdığını vurguladı.
Morgan Stanley, Rusya'da danışmanlık faaliyetlerini devam ettirecek, bu operasyon için Rusya MB'den lisans alınması gerekmiyor.