Ekonomi Devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı

Devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, mudilerin bankada olan devlet güvencesi 100 bin liradan 150 bin liraya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Bankadaki mevduata devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı.
Bankadaki mevduata devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu önemli değişikliğe imza attı. Geçtiğimiz ay TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.

Değişiklikle, bankalara, hesapların sigortalanmasına ilişkin olarak uygulanan, söz konusu sigortayı şubelerde yazılı olarak ilan etme yükümlülüğü, ‘dijital ekranları’ da içerecek şekilde genişletildi.

Ayrıca yönetmelikle; bankaların, yönetmeliğin üç numaralı ekinde yer alan risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları esas alınarak belirlenecek prim oranlarında değişikliğe gidildi.

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