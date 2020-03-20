Devlet piyasaya kol kanat gerdi: İş dünyası süreç yönetiminden memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüsle mücadele kapsamında verilen desteklerin yer aldığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Türk iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı.

MÜSİAD: TALEPLER KARŞILIĞINI BULDU

Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, geçen hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir" açıklamasında bulundu.

TOBB: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GÜNDEMDE

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Kalkanı için Twitter’dan hayırlı olması temennisinde bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği’ne dikkat çeken TOBB Başkanı, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kısa çalışma ödeneği işçi ve işletmelerin korunması için son derece önemli. Burada işçi/işletme lehine yapılacak iyileştirme ve kolaylaştırmaların kısa sürede yürürlüğe konmasını bekliyoruz. İşçi ve işveren aynı gemideyiz. Bugünleri birlikte aşacağız” değerlendirmesinde bulundu. Ödenekle birlikte İŞKUR üzerinden uzaktan çalışan veya izinli sayılan işçi için devlet tarafından işverene destek verileceği ifade edildi.

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DEİK: İSTİHDAMI KORUYAN PAKET

Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket. Desteklerden yararlanmanın ön şartı olarak istihdamın korunması, bizim için de çok önemli. Hepimiz için aslolan önce insan sağlığı sonrasında da işletmelerimizin sağlığı. El ele vererek bu zor süreci daha az hasarla atlatacağımıza inancımız tam. Hem sağlık hem de ekonomik boyutuyla bu sürecin iyi yönetildiği kanaatindeyim" dedi.

TİM: İHRACATÇI MEMNUN OLDU

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir. Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak 'güvenilir liman tedarikçi' konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İTO: EKONOMİYE KORUYUCU MASKE

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Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesinin, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini belirten Avdagiç, "Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü iş birliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi inecektir" ifadelerini kullandı.

İSO: SANAYİYE CAN SUYU OLDU

Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor. Sürecin başındayız. Bu zorlu süreçte en fazla zarara uğrayacak sektörler öncelik kazanmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre gelecek günlerde bu destek paketinin ayrıntılarına inilerek diğer sektörlerin de destek kapsamına alınacağına inanıyorum" diye konuştu.

ASKON: DEVLET OLAYA EL KOYDU

Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, devletin bu paketle üzerine düşen sorumlulukları aldığını aktararak, iş dünyasının da istihdam konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret etti. Aydın şunları kaydetti: "İş dünyası olarak bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek. Allah’ın izni ile bu süreci hep birlikte, en hayırlı bir şekilde atlatacağız."

YASED: ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Ayşem Sargın

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu. Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ve bu konuda alınan diğer ekonomik tedbirler, derinliğini ve süresini henüz bilmediğimiz bu süreçte atılmış önemli adımlar" ifadelerini kullandı.

BTSO: REEL SEKTÖRE MORAL

İbrahim Burkay

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyamızın talep ettiği birçok konunun pakette yer alması memnuniyet verici. Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan destekler reel sektörümüze can suyu olacaktır” dedi.

ATO: TİCARET YARA ALMAYACAK

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Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."

ASO: EKONOMİ DEVAM EDECEK

Nurettin Özdebir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Koronavirüs etkisiyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiği bir dönemde, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi yerinde ve zamanında atılmış bir adımdır" dedi. Pakette ağırlıklı olarak ekonominin talep tarafının ön plana çıkarıldığını, reel sektör tarafında ilave adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, finansman kararlarının önemli olduğunu söyledi.