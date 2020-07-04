Devlet riskli binasını boşaltana kira yardımını uzattı

Deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan inşaat mühendisi Yahya Üregen, riskli binaların geç kalınmadan kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Üregen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli binasını kendi isteğiyle boşaltan vatandaşa Ankara, İzmir ve İstanbul’da bin 150 lira kira yardımı veriyor. Ayrıca, yeni yapılan düzenlemeyle bina sahiplerine kira yardımının süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı” dedi.

OYNAT 00:00 Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında Elazığ'da meydana gelen depremde Köfteciler Sokağı ve Orduevi Kavşağında yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında halkın panik olduğu ve yıkılan binaları görünce şok oldukları görülüyor.

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“BİNASINI YENİLEYENE DEVLET DESTEK VERİYOR”

İnsanların binalarını yenilemesi için devletin çok desteği olduğunu aktaran Üregen, “Fakat insanlar depremi bile bile riskli binalarda oturmaya devam ediyor. 2019 yılının başında yeni bir deprem yönetmeliği devreye girdi. Bu yönetmelikte etriye aralığı sıklığından, demir kalınlığına, kolon kesitlerine kadar birçok değişiklik yapıldı. Önceden 8 milim olan etriye kalınlığını şimdi 10 milim olarak uyguluyoruz. Etriyenin döşenme aralığı kolonlarda 20 cm, kiriş bölgelerinde 15 cm olan sıklaştırma aralığı şimdi 7-8 cm’e kadar düştü. Bu gelen deprem yükünü dağıtmayı sağlıyor. Deprem tek yönlü bir hareket değil ve binayı her yönde sallayabilir” ifadelerini kullandı.

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“KONUTTAN NUMUNE ALDIRIP BAKTIRIN”

Olası bir İstanbul depreminde 150 bin kişinin öleceğinin tahmin edildiğini söyleyen Üregen, “Vatandaşların numune aldırıp binaları test ettirmesi gerekiyor. İstanbul’un yüzde 66’lık bir bölümü risk altında ve bir deprem anında 150 bin kişinin ölebileceği tahmin ediliyor. Bu koronavirüsten daha ciddi bir rakam. İnsan nasıl hasta olmadan öncesinde check-up yaptırıyorsa, evleri için de aynı şeyi uygulamalılar. Bir numune aldırıp binanın değerlerine bakılması gerekiyor. Yönetmelik dışında kalan birçok bina risk altında. Olası bir İstanbul depreminin 7’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor ve bu ciddi bir rakam” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü İstanbul Güngören'de bir binanın terasının uç kısmı çökerken, caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.



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KAROT NASIL ALDIRILIR?

Karot yani binadan numune aldırma işleminin çok basit olduğunu anlatan Yahya Üregen, “Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla cüzi miktarda ücret ödeyerek yaptırılabiliyor. Beton sınıfı ve demir sınıfı ortaya çıkıyor. Bir program geliştirildi buna göre, eski projeyi girdiğinizde yeni yönetmeliğe göre olması gereken kolon kesitleri, demir çapı aralığı görülüyor. Pandemi sürecinde binalardan parça aldırma isteği unutuldu. İnsanlar bazı şeyleri başına gelince fark ediyor ama deprem özellikle İstanbul için başa gelmeden önlem alınması gereken bir gerçek” diye konuştu.

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