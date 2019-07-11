Ekonomi Devraldığı tesiste üretimi 4 kat artırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devraldığı tesiste üretimi 4 kat artırdı

Aksaray'da devraldığında 2 ayda 5,5 ton kültür mantar üretimi yapan tesisin kapasitesini 4 kat artıran Mehmet Çetinkaya, 2 ayda 20 ila 25 ton mantar üretiyor. İstihdam kapasitesini de artıran Çetinkaya, ürettiği mantarın kilosunu 7,20 liradan satıyor.

Haber Merkezi DHA
Aksaray Altınkaya köyü.
Aksaray Altınkaya köyü.

Daha önce Antalya Korkuteli'nde kültür mantarı üreten Mehmet Çetinkaya, pazar payının daralması üzerine 1 yıl önce Aksaray'ın Altınkaya köyünde mantar üreden tesisi devralarak üretim bölgesini değiştirdi.

Çetinkaya, tesisi devraldığında 3 odada 2 ayda yaklaşık 5,5 ton üretim yapıldığı ve 3-4 kişinin çalıştığını belirtti. Şu an üretim ve istihdam kapasitesini artırdıklarını ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

''Burada 3 odada üretim yapılıyordu ve 2 ayda yaklaşık 5,5 ton mantar üretiliyordu. Biz bunu 13 odada 20 ila 25 tona çıkardık. Ürettiğimiz ürünleri Aksaray, Niğde, Nevşehir ve yakın bölgelere dağıtımını yapıyoruz. Daha önce 3-4 kişi çalışırken, kapasiteyi büyütünce şimdi 8 kişi çalışmaya başladı. Bununla beraber yarı zamanlı işgücü takviyesiyle bu rakam belirli günlerde 16-17 kişiyi de buluyor."

DHA
Aksaray Altınkaya köyü mantar üretim tesisi.

Mantarın kilosunu 7,20 liraya sattıklarını belirten Çetinkaya, ''Biz kompostoyu preslenmiş torba şeklinde alıyoruz. Bizim için daha kolay oluyor. Kompostonun da 15 gün sonra üst toprağını seriyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra hasat yapmaya başlıyoruz'' dedi.

Mantarın bakımının özen gerektirdiğini ifade eden Çetinkaya, "İlk gelişinden sulanmasından içerisindeki havasına kadar hepsini özenle takip ediyor ve adeta bebek gibi büyütüyoruz. Hasat zamanı gelince tek tek toplayıp tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Faiz indirimi sonrası doların düşmesi bekleniyor
EKONOMİ
Faiz indirimi sonrası doların düşmesi bekleniyor

Cari açık açıklandı
EKONOMİ
Cari açık açıklandı
Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.