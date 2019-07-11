Devraldığı tesiste üretimi 4 kat artırdı

Daha önce Antalya Korkuteli'nde kültür mantarı üreten Mehmet Çetinkaya, pazar payının daralması üzerine 1 yıl önce Aksaray'ın Altınkaya köyünde mantar üreden tesisi devralarak üretim bölgesini değiştirdi.

Çetinkaya, tesisi devraldığında 3 odada 2 ayda yaklaşık 5,5 ton üretim yapıldığı ve 3-4 kişinin çalıştığını belirtti. Şu an üretim ve istihdam kapasitesini artırdıklarını ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

''Burada 3 odada üretim yapılıyordu ve 2 ayda yaklaşık 5,5 ton mantar üretiliyordu. Biz bunu 13 odada 20 ila 25 tona çıkardık. Ürettiğimiz ürünleri Aksaray, Niğde, Nevşehir ve yakın bölgelere dağıtımını yapıyoruz. Daha önce 3-4 kişi çalışırken, kapasiteyi büyütünce şimdi 8 kişi çalışmaya başladı. Bununla beraber yarı zamanlı işgücü takviyesiyle bu rakam belirli günlerde 16-17 kişiyi de buluyor."

DHA Aksaray Altınkaya köyü mantar üretim tesisi.

Mantarın kilosunu 7,20 liraya sattıklarını belirten Çetinkaya, ''Biz kompostoyu preslenmiş torba şeklinde alıyoruz. Bizim için daha kolay oluyor. Kompostonun da 15 gün sonra üst toprağını seriyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra hasat yapmaya başlıyoruz'' dedi.

Mantarın bakımının özen gerektirdiğini ifade eden Çetinkaya, "İlk gelişinden sulanmasından içerisindeki havasına kadar hepsini özenle takip ediyor ve adeta bebek gibi büyütüyoruz. Hasat zamanı gelince tek tek toplayıp tüketicilerin sofrasına ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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