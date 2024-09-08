Dezavantajlı istihdamı artacak

Sosyal güvenlik sisteminde mali sürdürülebilirlik için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle istihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak. Bu kalemlerden sağlanacak yeni ödenekler, kadın, genç ve engelli istihdamında kullanılacak. Yeni yasayla dezavantajlı kesimlere yönelik teşviklere ağırlık verilecek.

ÖZEL SEKTÖRE ENGELLİ İSTİHDAM KOTASI

Teşvik sistemi sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. Aktif iş gücü politikalarının niteliği ve niceliği geliştirilecek. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının yüzde 3 oranında olan engelli çalıştırma zorunluluğunun, özel sektörde uygulanması için çalışmalara başlanacak. Yasal düzenlemeyle bu yönde bir maddenin ekleneceği öğrenildi. Özel sektörde engelli istihdamının artırılması için KOBİ'ler başta olmak üzere pek çok şirket ve firmaya ek istihdam ödeneğinden destek verilecek.

EĞİTİM, YETENEK VE BECERİ ODAKLI

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecek. Genç girişimcilere hibe destekleri artırılacak. İş gücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak şekilde hayata geçirilecek.

Bölgesel kalkınma programı

Girişim şirketlerinin nitelikli personel istihdam etmeleri kolaylaştırılacak. Başta kadınlar olmak üzere girişimcilik programları yaygınlaştırılacak. Bölgelerin sektörel ihtiyaçları çerçevesinde kadınların ve gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik merkezi tematik bölgesel kalkınma programları ve mali destek programları uygulanacak.

İkinci emekli aylığı geliri

Tasarrufun artırılması için de bu yılın sonunda yeni bir kanun düzenlemesi Meclis'e gelecek. Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) iş verenlerin de katkısı ile tamamlayıcı emeklilik sistemleri güçlendirilecek. İş yeri bazlı bir emeklilik sistemi olan otomatik katılım ile çalışanlar, aktif çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilikte de koruyabilmelerine olanak sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanların, emekliliklerinde, ikinci bir emeklilik geliri elde etmeleri için ikinci basamak emeklilik sistemine geçilecek. Böylece çalışanlar emekli olduklarında hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alacak.







