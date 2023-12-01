Dijital platformlara 'kesenek' eşitliği

Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK), internet üzerinden yayın yapan platformlardan aldığı kesenek oranı bu kuruluşların net geliri üzerinden alınacak. Kesenek payı da yüzde 1,5'a yükseltilecek. Düzenleme ile koşullu sosyal içerik erişimi sağlayan Tiktok, Youtube, Instagram ve benzeri içerik sağlayıcılarından da yüzde 1.5 oranında kesenek alınacak.

84 MİLYON TL EK KATKI

Kesenek payı 2023 yılında elde edilen gelirler üzerinden hesaplanacak. Düzenleme, bütçeye yük getirmeyeceği gibi yaklaşık 84 milyon TL ek katkı sağlayacak. Konuya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Samsun Milletvekilli Ersan Aksu, RTÜK Kanunu’na koşullu erişim ve net satış ifadelerinin ilk defa gireceğini söyledi.

Aksu, “Son dönemde görsel, işitsel basında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle birlikte abonelik sözleşmesine bağlı erişimin olduğu yayın sektörleri ciddi miktarda, yoğun olarak kullanılıyor. Bu alanlarda, üst kurula ödemede bulunan diğer yayın zeminleri ile bu koşullu erişimdeki yayın kuruluşları arasındaki haksız rekabetin de ortadan kaldırılması açısından getirdiğimiz bir düzenleme” dedi.







