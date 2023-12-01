|
Ekonomi

Dijital platformlara 'kesenek' eşitliği

Koşullu sosyal içerik erişim sağlayan kuruluşlar ile Netflix, Disney Plus, Blu TV gibi abonelik üzerinden yayın yapan platformlar arasındaki eşitsizlik gideriliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 04:10 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK), internet üzerinden yayın yapan platformlardan aldığı kesenek oranı bu kuruluşların net geliri üzerinden alınacak. Kesenek payı da yüzde 1,5'a yükseltilecek. Düzenleme ile koşullu sosyal içerik erişimi sağlayan Tiktok, Youtube, Instagram ve benzeri içerik sağlayıcılarından da yüzde 1.5 oranında kesenek alınacak.

84 MİLYON TL EK KATKI

Kesenek payı 2023 yılında elde edilen gelirler üzerinden hesaplanacak. Düzenleme, bütçeye yük getirmeyeceği gibi yaklaşık 84 milyon TL ek katkı sağlayacak. Konuya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Samsun Milletvekilli Ersan Aksu, RTÜK Kanunu’na koşullu erişim ve net satış ifadelerinin ilk defa gireceğini söyledi.

Aksu, “Son dönemde görsel, işitsel basında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle birlikte abonelik sözleşmesine bağlı erişimin olduğu yayın sektörleri ciddi miktarda, yoğun olarak kullanılıyor. Bu alanlarda, üst kurula ödemede bulunan diğer yayın zeminleri ile bu koşullu erişimdeki yayın kuruluşları arasındaki haksız rekabetin de ortadan kaldırılması açısından getirdiğimiz bir düzenleme” dedi.



#Dijital Platform
#Ekonomi
#RTÜK
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...