Dijital TL’ye dijital cüzdan

Ekonomik Reform Paketi ve 2022-2024 Orta Vadeli Program’ın hedefleri arasında yer alan ve geliştirilmesi için ilk somut adımı atılan dijital parayla hayatımızda birçok şey değişecek.
- Merkez Bankası, Dijital TL’nin geliştirilmesi kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” mutabakat zaptı imzalamasının ardından merak konusu olan dijital paranın özellikleri ve kullanım şekline ilişkin dikkat çeken detaylar var.
KAPALI DEVRE PİLOT UYGULAMA
Söz konusu kurumlar kapalı devre pilot uygulama ile dijital paranın altyapısını oluşturacak. Dijital TL, Türkiye’nin kendi güvenlik sistemi ve imkânları ile geliştirilecek. MB, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM dijital paranın uygulamalarına bakacak. Bir yıl içerisinde başarılı olursa Türkiye dijital para alanında öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye, dijital parayı ihraç eder duruma gelebilecek.
DAHA KOLAY TRANSFER
- Yapılacak çalışmanın ardından Türk parası dijital forma geçecek. Kişiye özel dijital cüzdan oluşturulacak. Yapılacak yazılım ile dijital para çevrim dışı da kullanılabilecek. İnternetin olmadığı bir noktada da para transferi mümkün olacak. Dijital para ile para transferi daha kolay yapılacak.
BELİRLİ BİR SÜREDE BELİRLİ ALANDA
Dijital TL programlanabilir bir para birimi olacak. Gönderilen para belirli bir süreyle belirli bir alanda kullanılabilecek. Örneğin, kurban bağışı için gönderdiğiniz bir para bağış dışında kullanılamayacak.
DİJİTAL PARA NEDİR?
- Dünya genelinde merkez bankaları tarafından oluşturulan, oluşturulduğu ülkenin yasal para birimini dijital olarak temsil eden ve genellikle merkeziyetsiz olan ve blok zincir altyapısını kullanan para birimlerine merkez bankası dijital para birimi deniyor. Teknolojik altyapı olarak kripto paralara benzeyen dijital parayla kriptolar arasında bazı farklar bulunuyor. Kriptolar, tamamen merkeziyetsiz bir yapıya sahip ve herhangi bir kişi veya oluşum tarafından kontrol edilmiyor. Dijital paralar da genelde Bitcoin gibi blok zincir teknolojisine dayalı olsa da, bu blok zincir ağlarına yalnızca seçili kişi ve kurumların erişim sağlayabileceği belirtiliyor. Kripto paralar genellikle bir parasal karşılık bulundurmazken dijital paraların varlık karşılıkları bulunuyor.