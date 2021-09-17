Dijital TL’ye dijital cüzdan

Ekonomik Reform Paketi ve 2022-2024 Orta Vadeli Program’ın hedefleri arasında yer alan ve geliştirilmesi için ilk somut adımı atılan dijital parayla hayatımızda birçok şey değişecek.

Merkez Bankası, Dijital TL’nin geliştirilmesi kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” mutabakat zaptı imzalamasının ardından merak konusu olan dijital paranın özellikleri ve kullanım şekline ilişkin dikkat çeken detaylar var.

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KAPALI DEVRE PİLOT UYGULAMA

Söz konusu kurumlar kapalı devre pilot uygulama ile dijital paranın altyapısını oluşturacak. Dijital TL, Türkiye’nin kendi güvenlik sistemi ve imkânları ile geliştirilecek. MB, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM dijital paranın uygulamalarına bakacak. Bir yıl içerisinde başarılı olursa Türkiye dijital para alanında öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye, dijital parayı ihraç eder duruma gelebilecek.

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DAHA KOLAY TRANSFER

Yapılacak çalışmanın ardından Türk parası dijital forma geçecek. Kişiye özel dijital cüzdan oluşturulacak. Yapılacak yazılım ile dijital para çevrim dışı da kullanılabilecek. İnternetin olmadığı bir noktada da para transferi mümkün olacak. Dijital para ile para transferi daha kolay yapılacak.

BELİRLİ BİR SÜREDE BELİRLİ ALANDA

Dijital TL programlanabilir bir para birimi olacak. Gönderilen para belirli bir süreyle belirli bir alanda kullanılabilecek. Örneğin, kurban bağışı için gönderdiğiniz bir para bağış dışında kullanılamayacak.

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DİJİTAL PARA NEDİR?