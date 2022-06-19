Dijital Türkiye’de 50 bin istihdam hedefi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, hazırlanan “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hamlesi” hayata geçirildi. Bu kapsamda, üniversitelerde yapay zekaya yönelik bölümler artırılarak, piyasada yetkin kişilerin çalışması sağlanacak. Yapay zeka alanında yüksek lisans düzeyinde diploma sahiplerinin sayısının 10 bine ulaşması hedefleniyor. Yerel yönetim kurum ve kuruluşlarına ise yapay zeka alanında uzmanlaşmış bin kişi istihdam edilecek, çalışan akademisyen sayısı 5 bine çıkarılacak. Bu alanda istihdam edilmek istenilen toplam kişi sayısı 50 bin olarar belirlendi.

ALANINDA İLK ULUSAL BELGE

Yapay zekâ alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile Türkiye, yapay zekâ stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini aldı. Bu sistemle birlikte yapay zeka alanında yetkin kişiler yetiştirilerek dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alacak. Yapay Zekâ Teknoloji Yol Haritası kapsamında alınan tedbirlerle iş gücü için yetkinlik tespiti yapılacak.

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MEZUN SAYISI 10 BİNE ULAŞACAK

Tespitler kapsamında üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı artırılarak piyasaya alanında yetkin kişilerin istihdam edilmesi sağlanacak. Yapay zeka alanında yüksek lisans düzeyinde diploma sahiplerinin sayısının 10 bine ulaşması hedefleniyor. Yerel yönetim kurum ve kuruluşlarına ise uzmanlaşmış bin kişi istihdam edilecek, çalışan akademisyen sayısı 5 bine çıkarılacak. Bu alanda istihdam edilmek istenilen toplam sayı ise 50 bin kişi olarak hedeflendi.

HEDEF İLK 20 ÜLKE ARASINA GİRMEK

Bu yatırımlarla kamu kurumlarının bu alanda yapacakları alımlara öncelik verilecek ve ticarileştirilmesi desteklenecek. Güvenilir ve sorumlu yapay zeka ve sınır ötesi veri paylaşımı alanında uluslararası kuruluşların düzenleyici çalışmalarına ve standardizasyon süreçlerine aktif olarak katkı sağlanacak. Yapılacak bu çalışmalarla Türkiye'nin uluslararası yapay zeka kullanımında ilk 20 ülke arasında yer alması hedefleniyor.