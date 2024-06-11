Dijitalde 114 milyon kullanıcı var

Türkiye’de dijital bankacılık müşterisi her geçen gün hızla artıyor. Artık şubede yapılan işlemlerin tamamı dijital kanallar üzerinden saniyeler içerisinde yapılabilirken, sağlanan bu hizmetlere her gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin son açıkladığı verilere göre, aktif dijital bankacılık müşteri sayısı yılın ilk çeyreği itibarıyla 113 milyon 630 bin kişiye ulaştı. Ocak-mart arası üç aylık dönemde, 1 milyon 671 bin kişi ‘sadece internet bankacılığı’ işlemi yaparken, 102 milyon 612 bin kişi ise ‘sadece mobil bankacılık’ işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 347 bin kişi oldu.

36-55 YAŞ GRUBU BAŞI ÇEKİYOR

Dijital bankacılık kullanıcılarının yüzde 65’ini (71 milyon) erkekler, yüzde 35’ini ise (38 milyon) kadınlar oluşturdu. Ocak-Mart 2024 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı yaklaşık 43 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu aldı. Bunu, yaklaşık 29 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu ve 20 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi. İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş yapmış bireysel müşteri sayısı mart itibarıyla, yaklaşık 101 milyon kişiye ulaştı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış sistemde kayıtlı bireysel müşteri sayısı ise yaklaşık 26 milyonu buldu.

MOBİLDE 28 TRİLYON LİRALIK İŞLEM YAPILDI

Mobil bankacılığa yönelik talep artmaya devam ederken, aktif müşteri sayısında bir önceki döneme göre 3 milyon, bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyonluk yükseliş yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 2 milyar 558 milyon, tutarı ise 28 trilyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 61’ini, yatırım işlemleri ise yüzde 26’sını oluşturdu.

Kullanıcılar yatırımda borsayı tercih etti

Ocak-mart dönemi itibarıyla, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemlerinin toplam adedi 237 milyon 827 bin, tutarı ise 7 trilyon 204 milyar lirayı buldu. Yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 3 trilyon 231 milyar TL ile hisse senedi işlemleri aldı. Bunu, yaklaşık 2 trilyon TL ile vadeli hesap işlemleri izledi. Yatırım işlemleri işlem adedinde birinci sırada 168 milyon 872 bin adetle hisse senedi işlemleri, ikinci sırada 22 milyon 488 bin adetle yatırım fonu işlemleri yer aldı. Aynı dönemde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 5 milyon, hacmi ise 295 milyar lira oldu. 4 milyon 632 bin adet sigorta satışı gerçekleşti.







