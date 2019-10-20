Ekonomi Dijitalde 3 yeni adım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijitalde 3 yeni adım

Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişletildi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni düzenlemeleri vergi uygulamalarındaki dijital dönüşümü yeni adımlarla sürdürüyor. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile e-Belge uygulamaları hayatımıza dahil olacak diğer taratanda hali hazırda var olan e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı artırıldı.

YANILTICI BELGENİN ÖNÜNE GEÇER

Yeni düzenleme ile e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürüldü. Bu kapsamda önümüzdeki yılda e-Belge ve e-Defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması bekleniyor. Belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla anlık izleme ve analizler sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenme ve kullanımında önemli azalışlar olacak.

SERBEST MESLEK GRUPLARINA E-MAKBUZ

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamasına geçecek. e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin TL'yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenecek. Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek.

  • YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DA ELEKTRONİK ORTAMDA
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu üç yeni dijital adımdan biri de yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının işlemlerini kolaylaştıran harç pulu ödemesi konusunda oldu. Bundan böyle; yurt dışı çıkış harçları da artık web ve mobil uygulamalar yoluyla elektronik ortamdan alınabilecek. Yürürlüğe giren yeni uygulama sayesinde yolcuların yurt dışına çıkışta pul, makbuz veya dekont ibraz etmesine gerek kalmayacak.
  • 650 MİLYON TL TASARRUF
  • Gelir İdaresi Başkanlığı dijitalleştirmenin getirdiği imkanları etkin bir şekilde kullanarak 2016 yılına kadar posta memurları eliyle yapılan vergi tebligatlarını 2016 yılında e-Tebligat uygulaması ile elektronik ortama taşıdı. Bugüne kadar 48 milyon tebligat işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilerek sadece posta masrafı olarak yaklaşık 650 milyon TL tasarruf sağlandı.
  • 300 BİN AĞAÇ KURTULDU
  • Dijital belge ile mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetler önemli ölçüde azaldı. 22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınması ile yaklaşık 2 milyar TL tasarruf sağlandı. Bugüne kadar 22 milyarı aşan belge adedi ile yaklaşık 300 bin ağaç kesilmekten kurtuldu. Vergi idaresinin elektronik ortamda kayıtdışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmesine imkan sağlandı.

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