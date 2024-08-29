Dikeç marka oluyor

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tüm dünyada yankıları hala süren ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.

YURT DIŞINDA TİŞÖRTÜ BASILDI

Japonya’da animeleri yapılan, kahveye resmi çizilen ve tişörtlere efsane pozu basılan Dikeç, yasal haklarını korumak amacıyla harekete geçti. Milli sporcunun unutulmaz pozu için hafta başında Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulunduğu ve süreci de yakından takip ettiği öğrenildi.

TİCARİ KULLANIMA TELİF UYARISI

Olimpiyat oyunları sırasında Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafı uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Uzmanlar, sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda kişi ve kurumlara önemli kazanç sağladığı bilinen meşhur hareketin ticari amaçla kullanılmasının maddi ve manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

TESCİL SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren Markiz Patent’in Genel Müdürü Orhan Eriman, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Türkiye'ye hem gümüş madalya kazandıran hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Yusuf Dikeç’in marka başvurusuna aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip ediyor" dedi.

HAKSIZ KAZANCI ÖNLEMEK İÇİN ATTIĞIMIZ BİR ADIM

Meşhur kişi ve firmaların isimlerini ticari menfaat için kullanmak isteyenlerin olabildiğine dikkat çeken Eriman, "Tişört, biblo ve ticari objelerde bu viral olmuş isimler, semboller kullanılabiliyor. Hem kişilik hakları gereği hem Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği bu pozun ticari amaçla izinsiz bir şekilde ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte kullanılmaması gerekiyor. Yeni süreçte, akla gelebilecek her türlü eşya ve hizmetler için artık Yusuf Bey'in izni alınarak, anlaşma yapılarak pozu kullanmak durumunda kalacaklar. Haksız kazancı önlemek üzerine attığımız bir adım” diye konuştu.











