Dış ticarette TL’ye rağbet

Türk Lirası’yla ticaret bu yılın ilk üç ayında da artış gösterdi. Türk Lirası’yla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,6 artarak 163 milyar 491 milyon lira oldu. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre; Türkiye'nin ihracatı martta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalat yüzde 11,4 yükselişle 96,5 milyar dolara çıktı.

Türk Lirası’yla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi. Buna göre, Türk Lirası’yla ihracat ocakta 14 milyar 768 milyon lira, ithalat 30 milyar 739 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 45 milyar 507 milyon liraya yükseldi. Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk Lirası’yla ihracata da yansıdı. Martta söz konusu ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94,6 artış göstererek 18 milyar 70 milyon lira olarak gerçekleşti. Türk Lirası’yla ihracat yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 87,6 artışla 46 milyar 678 milyon lira oldu. Yılın ilk çeyreğinde Türk Lirası’yla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 141,6 artışla 163 milyar 491 milyon liraya ulaştı. Öte yandan, martta Türk Lirası’yla ihracat yapılan ülke sayısı 159, Türk Lirası’yla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 460 oldu.