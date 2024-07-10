Diyarbakır ikinci Gabar olacak

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine karada da devam eden Türkiye, önemli petrol keşiflerine imza atıyor. Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni kuyular açılıyor. 2024’te 140 arama amaçlı petrol kuyusunun devreye alınması planlanıyor. Şırnak Gabar’da günlük petrol üretimi 45 bin varili aştı. Toplam 41 olan kuyu sayısı sene sonunda 95’e çıkacak. Günlük 100 bin varile ulaşılması hedefleniyor.