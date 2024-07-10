|
Ekonomi

Diyarbakır ikinci Gabar olacak

TPAO, Diyarbakır’da 457 sondaj kuyusunu devreye aldı. Silvan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde de bir kuyu daha açılacak. Şehirde mart sonu itibarıyla toplam 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:26 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine karada da devam eden Türkiye, önemli petrol keşiflerine imza atıyor. Diyarbakır, Adana, Şırnak ve Batman başta olmak üzere birçok farklı noktada yeni kuyular açılıyor. 2024’te 140 arama amaçlı petrol kuyusunun devreye alınması planlanıyor. Şırnak Gabar’da günlük petrol üretimi 45 bin varili aştı. Toplam 41 olan kuyu sayısı sene sonunda 95’e çıkacak. Günlük 100 bin varile ulaşılması hedefleniyor.

457 KUYU AÇILDI

Hâlihazırda Hakkâri ve Van’da petrol çalışmaları sürüyor. Araştırmalar Gabar’dakine benzer yapıda sahalar olabileceğini gösteriyor. Diyarbakır’da tespit edilen kuyularda üretim potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla çalışmalar hızlandırıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır’da 457 kuyu açtı. Silvan’a bağlı Kasımlı köyünde de bir kuyunun daha açılması planlanıyor. Kentte mart sonu itibarıyla 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Hizmete alınan 252 kuyudan ise 1 ayda 469 bin 177 varil ham petrol üretildi.

18 sahada sondaj

TPAO’ya 14 ilde ruhsat verildi. Antalya, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta 18 sahada petrol aranacak.



#TPAO
#Petrol
#Ekonomi
#Gabar
#Diyarbakır
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF Telafi sınavları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete üç ders sınav tarihi