Ekonomi Doğal gazda eylül ayı mesken tarifesi sabit kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda eylül ayı mesken tarifesi sabit kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazda eylül ayı tarifesini yayımladı. Mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Haber Merkezi AA
Doğal gazda eylül ayı mesken tarifesi sabit kaldı
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BOTAŞ internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

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Sanayi abonelerine yüzde 15 zam

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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