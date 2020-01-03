Talep patlaması yaşanıyor: 480 TL'lik biletler tükendi, oteller doldu!

Bu yıl kar yağışının geç gelmesiyle birlikte çok fazla gündeme gelmeyen Turistik Doğu Ekspresi'nde geçtiğimiz yıllarda yaşanan tablonun benzeri yaşanıyor.

Son yılların gözde turistik trenin aylık olarak satışa sunulan biletleri satışa çıkar çıkmaz adeta pusuda bekleyen müdavimleri tarafından tüketiliyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Dünyanın en güzel 4 demiryolu seyahat rotası içerisinde de yer alan Turistik Doğu Ekspresi güzergahı, yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık kulüpleri, üniversite öğrencileri ile farklı meslek gruplarından da yoğun ilgi görüyor.

Ankara-Kars arasında işleyen Turistik Doğu Ekspresi 2019 yılında hizmete alındı.

Manzarası ile de yolcuları adeta büyüleyen 7 yataklı vagondan oluşan trenin kapasitesi ise 120 kişi.

BİLETLER TÜKENDİ

Aralık sonunda başlayan yoğun ilgi mart ayı ortalarına kadar devam ederken ocak ayı için satışa sunulan biletler tükenmiş durumda. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 400 TL olan tek kişilik bilet fiyatı bu yıl 480 TL'ye çıkarken iki kişi için ise bu rakam 600 TL'yi buluyor.

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AYRI TREN SEFERE ALINMIŞTI

Doğu Ekspresi’nde Kars’a seyahat etmenin popüler hale gelmesinin ardından yaşanan bilet sıkıntısı sonrası Devlet Demir Yolları geçtiğimiz yıl mayıs ayında Doğu Ekspresi’nden yatakları kaldırarak sadece yataklı Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere almıştı.

Yataksız Doğu Ekspresinde fiyatlar tek kişi 58 TL olarak ifade ediliyor.

YATIRIMLAR ARTTI

2019-2020 yılında da tükenen tren biletlerinin kentte etkisini ciddi anlamda göstermeye başladığını dile getiren Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer, Otel, restoran, transfer, vb. işletmelerde doluluk oranlarının arttığını yaşanan yoğun ilgi sonrasında ise bölgedeki başta otel ve restoran olmak üzere yatırımların arttığını kaydetti.

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OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

Otellerde doluluk oranlarının da neredeyse yüzde 100'e ulaştığını, turizm işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerinin ise tam kapasite dolu olup, özelikle ocak ve şubat aylarında Kars'ta yer bulmanın imkansız olduğuna değinen Özer, rezervasyonların ise çoğunun 5-6 ay öncesinden yapıldığını söylüyor.



Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer.

Kars genelinde faaliyette olan 51 otel bulunurken kişi başı gecelik konaklama bedelleri ise 100 ile 320 TL arasında değişiyor.

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4 ROTA ÜZERİNDEN GEZİLİYOR

Turistik Doğu Ekspresi ile gelenlerin yaklaşık 2 gece konaklayıp uçakla geri döndüğünü de aktaran Özer, turistlere yönelik il genelinde özelikle Kars merkezde yer alan tarihi Harp Müzesi, Kars Kalesi, Abul Hasan Harakani Küllüyesi, tarihi ve ören yerleri ile Ani Antik Kenti, Çıldır Gölü ve Sarıkamış olmak üzere 3 ya da 4 rota şeklinde gezilerin yapıldığını belirtti.



Buzlarla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklar ile geziler yapılıyor. (Foto: AA)

YEMEKLER 40 İLE 90 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Genelde konukların kaz, pitti, hangel, haşil, pişi, helva, erivan, köfte, kete ve peynir çeşitleri olmak üzere yemekler aldığını ve bunların da fiyatlarının menü olarak kişi başı 60 ile 90 TL arasında değiştiğini söyleyen Özer, ayrıca Çıldır Gölü'ne giden her turistin muhakkak göle özgün olan Çıldır Gölü sarı balığını yediğini, bunun da fiyatının menü şeklinde 40 ile 55 TL arasında değişebildiğini söyledi.

İnfo grafik: Davuthan Güçlü

ACENTA SEÇİMİNE DİKKAT!

Şehre gelen turistlerin gezi rotalarının haricinde gösteri ve sanat merkezine gidip ile özgün Kars halk dansları halk oyunları ile Kars türküleri eşliğinde gerçekleşen Kars Aşıklarının atışmalarını da izleyebileceğini de dile getiren KORSAD Başkanı Özer, dikkat edilmesi gereken noktaya yönelik ise; seyahatlarda muhakkak güvenilir acentalardan hizmet alınması gerektiğinin altını çizdi.

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OYNAT 01:00 Talep patlaması yaşanıyor: Bilet fiyatı 480 TL'ye çıktı, ocak ayında yer kalmadı Doğu Ekspresi'nde talep patlaması yaşanıyor. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen trende ocak ayı sonuna kadar yer yok. Tabi bu yoğun ilgi bilet fiyatlarına da yansıyor. Fiyatların uçağı geçtiği trende tek kişi 480, çift kişi ise 600 TL isteniyor. Ankara'da başlayan eşsiz manzaralara sahip yolculuk 31 saat sonra Kars'ta sona eriyor. BiP'te paylaş

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