Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı bir buçuk milyar dolar çıtasını aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illeri 2021 yılında ihracatta 1,5 milyar dolar çıtasını aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1 milyar 514 milyon 486 bin 467 dolar olarak gerçekleşen ihracatta Trabzon 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar ile birinci sırada yer aldı. Bölgeden gerçekleşen ihracatta Rize 207 milyon 348 bin 185 dolar ile ikinci, Gümüşhane 67 milyon 407 bin 717 dolar ile üçüncü, Artvin ile 55 milyon 840 bin 941 dolar ile 4. sırada yer aldı.

2021 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla 782 milyon 74 bin 950 dolar tutarı ile fındık ve mamulleri ihracatı yapıldı. 226 milyon 803 bin 167 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze, 184 milyon 467 bin 126 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri, 101 milyon 40 bin 160 dolar tutarında ihracatla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 46 milyon 802 bin 244 dolar tutarında ihracatla otomotiv endüstrisi ve 26 milyon 765 bin 613 dolar tutarında ihracatla savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi.

REKLAM

Filipinler, Etiyopya, Bolivya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2020 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, 2021 yılında bu rakam 138’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ihracat gerçekleştirilmeyen Filipinler, Etiyopya, Bolivya gibi birçok farklı pazara ihracat yapılırken, 2021 yılında bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise; yüzde 58 artış ve 288 milyon 481 bin 390 dolar tutarında ihracatla İtalya, yüzde 13 artış ve 242 milyon 631 bin 158 dolar tutarında ihracatla Rusya Federasyonu, yüzde 20 artış ve 155 milyon 466 bin 736 dolar tutarında ihracatla Almanya, yüzde 25 artış ve 130 milyon 33 bin 881 dolar tutarında ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti, yüzde 4 artış ve 102 milyon 951 bin 219 dolar tutarında ihracatla Gürcistan olarak sıralandı.

REKLAM

Kalyoncu: “Bir önceki yıla oranla ihracatta yüzde 15 artış yaşandı"

2021 yılında yapılan ihracatla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılında Trabzon’un 1 milyar dolar üstü ihracat gerçekleştiren şehirler arasındaki yerini korurken, ihracatının yalnızca yüzde 7’si kadar ithalat gerçekleştirerek Türkiye’nin dış ticaret açığına en büyük katkıyı yapan şehirlerden olduğunu söyledi. Bölgenin 2020’de 1,34 dolar olan kilogram başına ihracat fiyatının 2021 yılında 1,37 dolara yükseldiğini dile getiren Kalyoncu, “2021 yılında; pandeminin uluslararası piyasalarda yol açtığı olumsuzluklar, uluslararası piyasalardaki yoğun rekabet ortamı, zorlu koşular ile hammadde tedarik sorunları ve lojistikte yaşanan yüksek maliyet artışları ve aksamalara rağmen, Bölge ihracatçımız bu zorlu koşullarla amansız bir şekilde mücadele ederek ihracatımızı bir önceki yıla oranla yüzde 15 artırma başarısını göstermiştir” dedi.

REKLAM

"İhracatçımıza rekabet imkanı kazandıracak desteklerin iyileştirilmesi gerekmektedir"

Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin en büyük girdisinin ihracattan sağlandığını kaydeden Kalyoncu, “Piyasalarda yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen bölge ihracatçılarımızın pandemi şartlarında dahi üretim ve ihracatlarını aksatmayarak yaptıkları bu özverili çalışmalarla bölge ihracatını zirveye taşımaları takdire şayandır ve ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Tüm Bölge ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyor ve 2022 yılında ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaklarına inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyoruz.

2022 yılından beklentimiz ve en öncelikli taleplerimiz; ihracatçılarımızın koşulsuz bir şekilde kolaylıkla finansman imkanlarına erişimlerinin sağlanması, aşırı oynak bir kur politikası yerine öngörülebilir bir kur politikasının uygulanması, bölgemizde en büyük problem olan ihracatçının konteyner bulamama ve lojistik firmalarının keyfi uygulamaları ile firma ayrımcılığı yapmalarına ağır cezai müeyyidelerin uygulanması, Trabzon ilimizden THY’nın direkt yurtdışı kargo taşımalarını başlatması ve Trabzon ile bölge illerimizde sanayi yatırımlarının daha cazip olabilmesi için yatırım teşvik mevzuatında 6 Bölge teşvik sistemi kapsamına alınmasıdır. 2021 yılı zorlu koşullarında bölge ihracatında yüzde 15 artış başarısı gösteren ihracatçımız, rekabet imkanlarını koruyabilmek açısından özellikle lojistik ve enerji maliyetlerinde destek verilmesi halinde 2022 yılında çok daha yüksek ihracat başarılarına imza atacaktır. Unutulmamalıdır ki, yaşanan bu sancılı süreçten çıkışın anahtarı ihracattır ve ihracat ülkemiz büyüme ve istihdamına en büyük katkıyı sağlamakta, Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin en büyük girdisi ihracattan sağlanmaktadır. Bu artışın sürdürülebilir kılınması için ihracatçımıza rekabet imkanı kazandıracak desteklerin iyileştirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

REKLAM

EKONOMİ Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz