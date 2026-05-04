Doğu Karadeniz'den ilk 4 ayda 678 milyon dolarlık ihracat

“Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde 678 milyon 195 bin 893 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. 2026 yılı ilk 4 ayında Doğu Karadeniz Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 501 milyon 108 bin doları Trabzon’dan, 82 milyon 942 bin doları Rize’den, 61 milyon 928 bin doları Gümüşhane’den ve 32 milyon 218 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 26, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 126 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 32 oranında artış yaşandığı görülmektedir”