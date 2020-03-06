Ekonomi Dolandırıcılar bunun da sahtesini yaptı Şimdi de e-devlet uygulamasını kullanıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolandırıcılar bunun da sahtesini yaptı: Şimdi de e-devlet uygulamasını kullanıyorlar

Dolandırıcılar bunun da sahtesini yaptı: Şimdi de e-devlet uygulamasını kullanıyorlar

Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözlerini ‘e-devlet’ uygulamasına dikti. e-devlet adı altında hesap açan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor.

Haber Merkezi İHA
Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat.
Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat.

Daha önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor.

  • Bursalı K.T.’nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi. Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T’nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti. 64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler.

Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BDDK duyurdu: Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek
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BDDK duyurdu: Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı: Yeni fiber altyapılar yapacağız
TEKNOLOJİ
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı: Yeni fiber altyapılar yapacağız

e-Devlet'in 11 faydalı hizmeti
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Alt-Üst Soybilgisi Sorgulama hizmeti, hiç şüphesiz ki son dönemlerin en fazla ilgi gören e-devlet uygulaması oldu. Bu servis ile 1800'lü yıllara kadar soy kütüğünüze erişebilmek mümkün.
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Adalet Bakanlığı'nın Veraset İlamı Sorgulama hizmetine de geçen haftadan bu yana e-devlet üzerinden erişilebiliyor. Ancak diğer uygulamalardan farkı, adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu bir diğer servis ise Sefer Görev Emri Sorgulama. Bu servise ilgi özellikle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası artmış durumda.
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İş başvurusundan okul kaydına çoğu resmi işlemde istenilen evrakların başında gelen ikametgâh da e-devlet'e taşınan belgelerden. Üstelik muhtarlıklardan ücret karşılığı alınan ikametgâh (yerleşim yeri belgesi) e-devlet üzerinden ücretsiz edinilebiliyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu yeni bir hizmet olan Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama ile polis tarafından çekilen aracınızın otopark bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.
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Telekomünikasyon işletmecilerine ait abonelik, borç ve alacak bilgilerinizi de e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) MobilSabitİnternet Kablo TVUydu İşletmecilerinden BorçAlacak Sorgulama ve Ödeme İade İşlemleri e-devlet Kapısından yapılabiliyor. 30 Haziran 2018 itibarıyla bu sistem üzerinden vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek alacaklarını da tahsil edebilecek.
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BTK'nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri. E-devlet'e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.
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E-devlet'in en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e-devlet üzerinden vatandaşlara sunduğu bir diğer hizmet ise Hudut Kapıları İşlemleri. Bu işlemler altından yurda giriş ve çıkış yapıtığınız tarih, saat ve sınır kapısı bilgilerine ayrıntılı olarak erişmek mümkün.
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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin e-devlet üzerinden sunduğu bir hizmet olan Aydınlatma Şikâyet Başvurusu ve Takibi ile sokağınızın aydınlatılmasına ilişkin talep ve şikâyetlerinizi ilgili dağıtım şirketlerine iletebiliyorsunuz.
e-Devlet'in 11 faydalı hizmeti
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetleri elektronik ortamda sunuyor. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. e-Devlet'te birbirinden faydalı hizmetler var. İşte onlardan bazıları.


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