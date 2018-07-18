Ekonomi Dolar 4,80 seviyesinde işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kaç TL? İşte 18 Temmuz döviz kuru fiyatları...

Dolar 4,80 seviyesinde işlem görüyor

Dolar, Türk lirası karşısında dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrağın bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıklamasının ardından 4,85'lerden 4,77'lere kadar geriledi. 18 Temmuz 2018'de yeni günde 4,80 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti. Serbest piyasada dolar kuruna ilişkin detaylar haberimizde...

Haber Merkezi AA
18 Temmuz dolar kuru...
18 Temmuz dolar kuru...

Dolar, Türk lirası karşısında dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrağın bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıklamasının ardından 4,85'lerden 4,77'lere kadar geriledi. Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 4,8090 seviyesinde dengelendi.

  • Dün doların küresel piyasalarda güçlenmesine paralel 4,8594'e kadar yükselen dolar/TL, mayıs ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde arttığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıkladığı günde 4,7771'e kadar geriledi. Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL, 4,80'in hemen üzerinde dengelendi.

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 4,8090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 5,5957'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,2963'ten işlem görüyor.

  • Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

  • ABD Doları 4,8050 4,8070
  • Avro 5,5890 5,5910
  • Sterlin 6,2900 6,2990

ANKARA

  • ABD Doları 4,7850 4,8250
  • Avro 5,5600 5,6100
  • Sterlin 6,2250 6,3430

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