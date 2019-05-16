Dolar güne sakin başladı

Dolar/TL, bir süredir yoğun haber akışı ve veri gündemiyle sert 15 - 20 kuruş aralıklı bantta sık dalgalanırken, dün 6 - 6.05 arasında sakin bir seyir izledi.

Hazine'nin mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta başında düzenlediği 4 ihale ile tamamlaması ardından dün piyasalarda başta bütçe olmak üzere veri gündemi takip edildi.

DOLARDA SON DURUM

İşlemciler başta bütçe olmak üzere verilerin günlük olarak döviz piyasasında negatif etkisinin olmadığını belirtiyorlar.

16 Mayıs sabahı kur 6.0270 seviyesinde başladı.Dolar şu dakikalarda 6,02 Euro ise 6,76 seviyesinden işlem görüyor.

EKONOMİ Erdoğan'ın imzasıyla 4 kritik atama