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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda sakin seyir - 16 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne sakin başladı

Dolar/TL birkaç gündür geniş bantta sert dalgalanmaya devam ederken dün 6 - 6.05 arasında sakin bir seyir izledi. 16 Mayıs sabahı dolar kuru 6.03'lü seviyelerde. İşte Dolar ve Euro da yeni gün başlangıç rakamları...

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16 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
16 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL, bir süredir yoğun haber akışı ve veri gündemiyle sert 15 - 20 kuruş aralıklı bantta sık dalgalanırken, dün 6 - 6.05 arasında sakin bir seyir izledi.

Hazine'nin mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta başında düzenlediği 4 ihale ile tamamlaması ardından dün piyasalarda başta bütçe olmak üzere veri gündemi takip edildi.

DOLARDA SON DURUM

İşlemciler başta bütçe olmak üzere verilerin günlük olarak döviz piyasasında negatif etkisinin olmadığını belirtiyorlar.

16 Mayıs sabahı kur 6.0270 seviyesinde başladı.Dolar şu dakikalarda 6,02 Euro ise 6,76 seviyesinden işlem görüyor.

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