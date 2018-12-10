Dolar haftaya 5.29'dan başladı

Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0550 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0280 lira olmuştu.

Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyümüştü.

EKONOMİ Büyüme rakamları açıklanıyor

Enflasyon odaklı para politikası söylemi olumlu algılandı

Önceki hafta 5.13 seviyelerini test eden dolar/TL geçen hafta küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselmiş 5.45'i görmüştü. Kur geçen hafta başında başından beri görülen negatif ayrışma salı gününden itibaren yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı. Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimi Merkez Bankası’nın “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile sona ermişti.

Huawei yöneticisi için ikinci duruşma bugün

Dünyanın başlıca telekom ekipmanı üreticilerinden Çinli Huawei'nin üst düzey bir yöneticisinin geçen Kanada'da tutuklanmasının piyasalarda yarattığı endişe devam ediyor. Yatırımcılar, tutuklama nedeniyle ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerin uzlaşıya varmakta zorlanacağından endişe ediyorlar. Mahkemenin karar vermesi halinde ABD'ye gönderilmesi olası Huawei yöneticisinin ikinci duruşma oturumu bugün yapılacak.

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