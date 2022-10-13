Yusuf Dinç: ABD birinciliği kaybederse dolar rezerv para özelliğini yitirir

Yeni Şafak yazarı Doç Dr. Yusuf Dinç, TVNET'in Para Politik programına konuk olarak katıldı. ABD ekonomisi ve Fed'in politikalarını değerlendiren Dinç "Fed'in politikası, dünyanın aleyhine ve ABD'nin menfaatine bir politikadır. Şimdi bütün dünya buna uyandı ve Fed'i faiz arttırmama konusunda uyarıyor fakat Fed bugün faiz arttırmaktan vazgeçerse, ABD'de enflasyonu kontrol etmesi zorlaşır" şeklinde konuştu.

Bu vazgeçebileceği bir politika değil

"Şu anda bizim politikadan dönme imkanımız ne kadarsa Fed'in de kendi politikasından dönme imkanı o kadar diye ifade edebilirim. O yüzden ben tavrını koruyacağını düşünüyorum. Bugün TÜFE'deki beklentilerin üzerinde geleceğini düşünüyorum ABD için. Öyle gelse dahi faiz arttıracak tavrını koruyacaktır çünkü ABD artık başka bir ABD. Artık ABD küreselleşmeden vazgeçiyor ve Fed'de o paradigmaya binmiş durumda." diye konuştu.

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Make Amerika Great Again

Fed'in değiştiğini ve ABDmenfaatleri için çalıştığını ileri süren Doç. Dr. Yusuf Dinç "Fed şu anda Amerikan merkez bankası gibi davranıyor, bir önceki başkandan geriye doğru sararsanız, Fed dünya merkez bankası gibi davranıyordu." Artık 'Make Amerika Great Again', 'önce Amerika' sloganlarıyla birlikte bir değişim var ve Fed bu değişimi temsil ediyor. ABD'nin menfaatine olacak politikaları ABD'nin menfaatine götürüyor." Bunu takip edecek, dünyaya ne olursa olacak artık, bu Fed'in umurunda değil" dedi.

Çin birinci olsun bütün denklem değişir

ABD'nin küreselleşmeyi bir kenara koyduğunu ifade eden Doç. Dr. Dinç "Şu anda ABD dünyanın birinci ekonomisi, ikinci olduğu gün bütün denklem değişir. Çin birinci olsun bütün denklem değişir, ne rezerv para kalır ne başka bir şey kalır. Zaten herkes bunun hazırlığını yapıyor. Tekrar söylüyorum, Z Raporu'nun doların rezerv para olmasıyla ilgili hazırlanan sayısını herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Astana'daki görüşmenin bir kısmı da budur, Şangay'daki görüşme de budur. Doların rezerv para olmadığı durumun hazırlıkları yapılıyor, yeter ki ABD ikinci sıraya düşsün." şeklinde konuştu.