Dolar sert düştü: 5.70 altını gördü

Dolar serbest piyasalarda Türk lirası karşısında yılın ikinci yarısı aşağı yönlü hareket ediyor.
Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler dolar/TL'de aşağı yönlü trendi hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor. Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar, 1 Temmuz sabahında 5.70 seviyesinin altına kadar indi.
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