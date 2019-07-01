Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Dolar sert düştü 570 altını gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar sert düştü: 5.70 altını gördü

Dolar, Türk lirası karşısında yılın ikinci yarısına olumlu haberlerle aşağı yönlü başladı. G-20'de Trump ve Erdoğan görüşmesinden gelen olumlu haberler ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden açılmasıyla cuma günü 5.7980'den kapanan dolar, 1 Temmuz sabahında 5.70 seviyesinin altına kadar indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Dolar haftaya düşüşle başladı.
Dolar haftaya düşüşle başladı.

Dolar serbest piyasalarda Türk lirası karşısında yılın ikinci yarısı aşağı yönlü hareket ediyor.

Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler dolar/TL'de aşağı yönlü trendi hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiliyor. Cuma günü 5.7980'den kapanan dolar, 1 Temmuz sabahında 5.70 seviyesinin altına kadar indi.

DOLAR (11:30)

Alış: 5,6893

Satış: 5,6886

EURO

Alış: 6,4433

Satış: 6,4478

Evinin boş odası 42 günde 3 bin 500 TL kazandırdı
EKONOMİ
Evinin boş odası 42 günde 3 bin 500 TL kazandırdı

Kivide yüksek kalite ve verim için 'arılı proje'
EKONOMİ
Kivide yüksek kalite ve verim için 'arılı proje'

Diyanet kurban kesim bedellerini açıkladı
EKONOMİ
Diyanet kurban kesim bedellerini açıkladı
Londradan Medineye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye'de var.
Suriyeye ait

Suriye'ye ait

KKTC, Lefkoşa yakınlarına düştüğünü açıkladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
Testlerden<br> başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göstericilere gerçek<br>mermiyle müdahale

Göstericilere gerçek
mermiyle müdahale

​Sudan'da 7 gösterici hayatını kaybetti.
Bir kölenin torunu

Bir kölenin torunu

​Hayati İnanç, hayatının en güzel anılarını anlattı.
Hafter'e son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.
'Gizemli yol'da <br>deneme yapıyorlar

'Gizemli yol'da
deneme yapıyorlar

Herkes bu sırrı çözmeye çalışıyor.
Haydutça tutukladılar

Haydutça tutukladılar

AK Partili Çelik'ten Hafter'e tepki: Derhal bırakın.
Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor'la anlaştı

​Bordo-mavili kulüpten ses getiren transfer.
10 gün<br>içinde gelecek

10 gün
içinde gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması.
Ani sel ve<br>heyelan olabilir

Ani sel ve
heyelan olabilir

​Meteotoloji'den Doğu Karadeniz için uyarı.
Esrarengiz<br> uçak kazası

Esrarengiz
uçak kazası

Kalkışta yönünü kaybederek hangara çarpan uçaktakilerin kimlikleri açıklanmadı.
Yatırımcılara seslendi

Yatırımcılara seslendi

Erdoğan, Japon iş adamları ile buluştu.
Çakarlar sönecek

Çakarlar sönecek

​Devlet yöneticileri için yol kesilmesine son.
İmar barışında<br>süre uzatıldı

İmar barışında
süre uzatıldı

31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.