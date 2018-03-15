EkonomiDolar zirve yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Mart dolar kaç lira? Dolar/TL kuru ne kadar?

Dolar zirve yaptı

ABD'de faiz artışlarının hızlanmasından endişe edilen bir dönemin getirdiği global tedirginliğin yanında Türkiye'ye özgü risklerin artışı ile birlikte dolar kuru dün 3.8880 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar kuru saatler ilerledikçe yükselmeye devam ediyor. Peki dolar kaç lira oldu?

Haber MerkeziYeni Şafak
Dolar 3,88 TL seviyesindeydi.
Dolar 3,88 TL seviyesindeydi.

Bankacılar küresel ticaret savaşlarının oluşabileceği, ABD'de faizlerin artış trendinde olduğu yani gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olumsuzlukların fazla olduğu bir dönemde, Türkiye'ye özgü endişelerin negatif ayrışmaya neden olduğunu belirtiyorlar. Öte yandan dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8967 TL'yi test ederek 14 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 11.49 itibarıyla 3.8897 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR KAÇ LİRA?

Dolarda 3.90 TL seviyesi kritik bölge olarak gösterilirken, bir bankanın döviz masası işlemcisi Reuters'a şunları söyledi:

"Dolar/TL tarihi zirveye giderek yaklaşıyor 3.90 seviyesinin yukarı kırılması halinde zirveyi test edeceğimizi söyleyebiliriz. Burada makro gelişmelerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bono piyasasındaki satış baskısı ve bonoda satış yapmak istemeyen kesimin de kendini hedge edebilmek için TL'de yaptığı işlemler piyasada hissediliyor."

Dolar bugüne de benzer seviyelerden başladı. Saat 07.15 itibariyle dolar 3.8811 liradan el değiştirirken, euro ise 4.8089 TL oldu.

DOLARDA 14 ARALIK'TAN BERİ İLK

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolardaki nispeten zayıf seyir nedeniyle dolar/TL'de etki daha sınırlı hissedilse de; Euro ve Sterlin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ederken; dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8967 TL'yi test ederek 14 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 11.49 itibarıyla 3.8897 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR DÜŞER Mİ?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Döviz kurlarında yaşanan yükseliş tamamen içsel. Yurt dışında para piyasaları sakin. Dolar ortak paydasında bakarsak ABD para birimi bu hafta dünya genelinde ortalama yüzde yüzde 0,3 değer kaybı yaşadı. Ancak ülkemizde yüzde 1,9 yükseldi" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Moody’s kararı ve bunu takiben tahvil piyasasında satışa geçen yabancıların dövize talep yaratmasının burada öncelikli gerekçe olduğu görüşündeyim TUFE ve cari açığında katalizör olduğu bu eğilim güç kazanarak sürer mi derseniz bence zor. Bir süre sonra yükselen tahvil faizlerini fırsat görerek Türkiye pozisyonu açan yabancılarda bir artış görebiliriz. Bu da döviz kurlarında rotayı aşağı çevirir."

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