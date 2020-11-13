Dolarda düşüş devam ediyor: 13 Kasım döviz fiyatları! Dolar kaç lira oldu?

Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.
- Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.
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