Dolarda düşüş devam ediyor: 13 Kasım döviz fiyatları! Dolar kaç lira oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla büyük düşüş yaşayarak 7,78'e kadar gerileyen dolarda yeni gün rakamları merak konusu oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu kaç liradan alınıp satıldığını araştırırken, 13 Kasım döviz fiyatları ise şöyle oldu...

Haber Merkezi 13 Kasım 2020, 09:13 Son Güncelleme: 13 Kasım 2020, 09:23 AA