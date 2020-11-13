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Ekonomi Dolarda düşüş devam ediyor 13 Kasım döviz fiyatları Dolar kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda düşüş devam ediyor: 13 Kasım döviz fiyatları! Dolar kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla büyük düşüş yaşayarak 7,78'e kadar gerileyen dolarda yeni gün rakamları merak konusu oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu kaç liradan alınıp satıldığını araştırırken, 13 Kasım döviz fiyatları ise şöyle oldu...

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.

  • Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.

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