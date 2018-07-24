Ekonomi Döviz getirecek şirket kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile yeni şirket kuruluyor

Döviz getirecek şirket kuruluyor

Hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olacak Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak. Söz konusu şirket sağlık turizminde döviz gelirini arttırmak için uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları noktasında Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin sağlık turizmindeki deki döviz gelirini arttıracak Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile yeni şirket kuruluyor.
Türkiye'nin sağlık turizmindeki deki döviz gelirini arttıracak Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile yeni şirket kuruluyor.

Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

YETKİ BELGESİ VERECEK

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, işletebilecek.

SERMAYESİ 10 MİLYON LİRA

USHAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak, başlangıç sermayesi 10 milyon Türk lirası olacak.

233 SAYILI KHK'YA TABİ OLMAYACAK

USHAŞ'ta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. USHAŞ, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları ile 233 sayılı KHK'ye tabi olmayacak.

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