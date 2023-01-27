Dövizlerini TL'ye çeviren firmalara destek: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), güçlü TL için 2 yeni adımı hayata geçiriyor. Buna göre, yurt dışı dövizini MB'ye satan şirkete destek verilecek. Ayrıca Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat’ta faiz sınırını kaldıracak. MB'den yapılan duyuruya göre, Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin MB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

YÜZDE 40’INI BOZMA ŞARTI

Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını MB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirası'na çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. MB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.

BANKALAR BELİRLEYECEK

MB'den ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) için kritik bir adım geldi. Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıya göre; MB’nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerinde faiz sınırı kaldırılıyor. Yazıda, bankalarca açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, MB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi. Kur Korumalı Mevduat'ta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. MB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, KKM'de faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu sunumunda faiz sınırının kaldırılmasının bankalardan gelen bir talep olduğunu, bunu makul buldukları için kabul ettiklerini söyledi. Kavcıoğlu, katılım finans tarafına yönelik kaymayı engellemek için bu adımı attıklarını belirtti.

Şahap Kavcıoğlu

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3’le sabit kaldı. 2024 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 8,8’de sabit tutuldu. Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun, tahminleri doğrultusunda, 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi. Kavcıoğlu, “Enflasyondaki düşüşün, öngörülerimizle uyumlu şekilde devamını sağlayacağız. 2023'te enflasyonun tahminlerimizle uyumlu seviyelerde gerçekleşmesi için tüm politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız. Bizim mücadelemiz de enflasyonu en hızlı şekilde düşürmek ve hayat pahalılığını en kısa sürede gidermektir" dedi.

SEÇİM PİYASAYI ETKİLEMEZ

Dijital Türk Lirası'nın ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşündüklerini kaydeden Kavcıoğlu, "Umarım pilot aşamasını da en doğru şekilde yönetir ve ilk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz" dedi. Seçim döneminin beklentilerinin içinde olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, “Çok olumsuz, fiyatlara farklı yansıyacak bir durum öngörmüyoruz. Türkiye bugüne kadar çok seçim geçirdi, bir tane daha geçirir, fiyatları çok etkileyecek bir gelişme olacağını tahmin etmiyorum" açıklamasında bulundu.

İKİLİ KUR SİSTEMİ YOK

Şahap Kavcıoğlu, ihracatçıya döviz çevrimlerinde yüzde 2 prim ödenmesi uygulamasının ikili kur uygulaması olarak yorumlandığı eleştirilerine cevap vererek, “Türkiye'de bankalarda ihracatçıya ayrı kur uygulaması yok. Kur korumalı ile saat başı verdiğimiz kur var, o piyasa kuruyla aşağı yukarı aynı. Bankacılıkla Kapalıçarşı arasında farklı kur uygulanmasında anormal durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Büyük firmalara kredi gitmiyor algısı yanlış

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, büyük firmalara kredi desteği verilmemesinin söz konusu olmadığını ancak "ekonominin bel kemiği" olan KOBİ'lerin daha fazla desteklendiğini söyledi. "Oradan alıp bir yere bir şey vermiyoruz" diyen Kavcıoğlu, "Yatırım yapılması noktasında hiçbir firma, ne boyutta olursa olsun hiçbir makro ihtiyati tedbire tabi değil" değerlendirmesinde bulundu. 50-100 firma tarafından kullanılan kredileri 6 bin şirketin kullanabildiği bir noktaya getirdiklerini belirten Kavcıoğlu, "Büyük firmalara kredi gitmiyor algısı doğru değil. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı kredilerin 2-3 kat arttığını söylüyor ama oda başkanımız krediye ulaşamadıklarını söylüyor. Buradaki sıkıntıyı iyi görmek lazım. Kredilerin doğru şekilde hedefli ve selektif kullandırılması noktasında çaba sarf etmemiz lazım. Hatamız varsa da düzeltiriz” diye konuştu.



