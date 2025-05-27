Dünya Bankası’ndan deprem bölgesine yeni finansman

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek. Projeyle, bölgedeki mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor. İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı.