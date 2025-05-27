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Dünya Bankası’ndan deprem bölgesine yeni finansman

Dünya Bankası’ndan deprem bölgesine yeni finansman

04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı girişimleriyle Dünya Bankasınca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na (TKYB) deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlayacak paket imzalandı.

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek. Projeyle, bölgedeki mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor. İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı.

BÜYÜMEYE KATKI

Sağlanan yeni krediyle ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerine işaret etti. Şimşek, “Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü iş birlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır” dedi.



#Mehmet Şimşek
#Dünya Bankası
#deprem bölgesi
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