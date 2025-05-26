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Bakanlık duyurdu: Küçükbaş hayvan üreticilerine destek ödemesi bugün yapılacak

Bakanlık duyurdu: Küçükbaş hayvan üreticilerine destek ödemesi bugün yapılacak

18:0126/05/2025, Pazartesi
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı detayları paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı detayları paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"


#destekleme
#küçükbaş hayvancılık destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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