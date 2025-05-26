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Ticaret Bakanlığı nisanda 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı nisanda 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

09:1026/05/2025, Pazartesi
AA
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 8 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​




#Dahilde işleme rejimi
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