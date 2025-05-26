İkinci fabrikayı açarken üçüncünün temelini attı

Damat Tween ve D’S damat markaları ile erkek giyim alanında faaliyet gösteren Orka Holding, Giresun’daki ikinci fabrikasının açılışını ve üçüncü fabrikasının temel atma törenini aynı gün gerçekleştirdi. Grup, ikinci fabrikasının faaliyete başlamasıyla birlikte yıllık 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşarak, lüks erkek modasında Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Temeli atılan üçüncü fabrika ise Ocak 2026’da hizmete açılacak. Her iki fabrikasının yatırım bedeli yaklaşık 750 milyon TL olan grup, bu fabrikalarda 1.150 ek çalışanın eklenmesiyle Giresun’da toplamda 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak.





KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİ 133 AVRO

Fabrikaların açılış ve temel atma töreninde konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yatırımın yalnızca bir üretim kapasitesi artışı olmadığını, aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyüme planlarının yerli ve milli temeller üzerine inşa edildiğinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. 750 milyon liralık yatırım bedelinin yüzde 80’inin geçen yılki grup kârından karşıladıkları bilgisini veren Orakçıoğlu, “İhracatta kg başı değer 1,5 dolar seviyesinde, hazır giyim sektöründe ise bu değer 16 doları buluyor. Giresun’daki tesislerimizin kg başı ihracat değeri ise 133 avroyu bulacak” diye konuştu. Grubun üretim ve ihracat gücünü daha da pekiştiren yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Süleyman Orakçıoğlu, “Yeni yatırımlarda üretim anlayışımızın temelini oluşturan ve çalışanlarımızın yüzde 80’ini oluşturan kadın istihdamına verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.





YAPAY ZEKALI TERZİLİK DÖNEMİ

Orakçıoğlu, “Tüm fabrikalarımız, çevreye duyarlı üretim anlayışını sanayi ile buluşturuyor. Kendi elektriğini güneşten üreten, kömür yerine biyokütle kullanan ve kimyasal atık oluşturmadan üretim yapan fabrikalarımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu altyapısıyla karbon ayak izini en aza indiriyor” şeklinde konuştu. Süleyman Orakçıoğlu, yapay zeka ve robotik teknoloji yardımıyla yeni fabrikada ilk kez “Smart Tailoring-Akıllı Üretim” yapacaklarının da müjdesini vererek, “Smart Tailoring-Akıllı Üretim’ ile kişiye özel ölçülerde adet bazında seri üretim yapabileceğiz. Böylece siparişten adrese teslim yaparak geleceğe liderlik eden bir uygulamaya daha başlamış oluyoruz” dedi. Orakçıoğlu ayrıca, “Makine parkurumuzu yapay zeka destekli ve robotik teknolojiyle güçlendirdik. Yapay zeka ile terzilik yapacağız” değerlendirmesinde bulundu. Orakçıoğlu, grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinde elde ettiği başarıya da dikkat çekti.









Köklerimiz Türkiye’de hedefimiz küresel

Süleyman Orakçıoğlu, grubun bu yılki büyüme hedeflerine yönelik olarak, şu bilgileri aktardı: “Orka Holding olarak köklerimiz bu topraklarda ama vizyonumuz küresel. Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel operasyonlarımızın kalbi olacak. ABD’de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween’i Amerikan erkek modasının referans markası haline getirmek. Yine bu yıl Uzak Doğu pazarında Japonya’dan Çin’e, Kore’den Malezya ve Endonezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada marka bilinirliğimizi derinleştirme stratejisi izleyeceğiz.”





BU YILKI CIRO HEDEFI 8,5 MILYAR TL

Orka Holding’in bu yılki hedeflerine yönelik bilgiler de veren Orakçıoğlu, “Bu yıl grup ihracatında 55 milyon dolar, 2026 yılında ise 70 milyon dolar hedefliyoruz. Bu yılki grup ciro hedefimiz ise yüzde 40 büyüme ile 8,5 milyar TL” dedi.





Güney Amerika pazarına Paraguay ile giriyoruz

Orka Holding, bünyesindeki Damat Tween ve D’S damat markaları ile İtalya, ABD, Almanya, Rusya, Dubai, Romanya, Azerbaycan ve Güney Afrika gibi dünyanın 85 ülkesinde yer alan 420 mağazası, güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla kıtalararası büyümesine devam ediyor. Süleyman Orakçıoğlu, Paraguay ile Güney Amerika pazarına girmeye hazırlandıklarını dile getirdi. Orakçıoğlu, eylül ayına kalmadan bu ülkede ilk mağazayı açacaklarını söyledi.



