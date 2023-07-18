Dünya Putin'in kararı sonrası ayağa kalktı: Silah olarak kullanması insafsızlık

Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi dün dolu.





Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, anlaşmayı askıya aldıklarını ve şartları sağlanana kadar da anlaşmaya dönmeyeceklerini belirtti.





Ukrayna'dan Türkiye mesajı: Rusya'sız sürdürelim





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ile Birleşmiş Milletlere (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." dedi.





ABD: Zulüm eylemi





ABD'nin BM Büyükelçisi, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çıkmasını bir "zulüm eylemi" olarak nitelendirdi.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise basın açıklamasında, "Rusya'nın bugünkü eyleminin sonucu, gıdayı silah haline getirmektir. Bu, gıdanın çok ihtiyaç duyulduğu yerlerde bulunmasını zorlaştıracak ve fiyatların yükselmesine yol açacak." dedi.





Blinken, savaşın vurduğu Ukrayna'dan güvenli şekilde tahıl ihraç etme anlaşmasından çıkan Rusya'nın kararıyla ilgili, "Sonuç olarak bu insafsızlık. Piyasaların şimdiden tepki verdiğini görüyoruz." ifadelerine yer vererek, anlaşmaya "mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesi" gerektiğini vurguladı.

Gutteres'ten uyarı, Türkiye'ye teşekkür





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çıkışının bedelini milyonlarca kişinin ödeyeceğini vurgulayarak, "Burada Türkiye'nin çabaların takdir etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçteamaç küresel gıda ve fiyatının istikrarını korumak olacak. Bunun yol açacağı insani acıları da göz önünde tutacağız. Buradaki tehlike çok büyük, aç ve susuz bir dünya ile karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.





NATO'dan Türkiye vurgusu





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Müttefikimiz Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in çabalarına rağmen Rusya’nın Karadeniz tahıl girişiminden çekilmesi kararını kınıyorum" açıklamasını yaptı.





Ursula von der Leyen'den kınama





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Tahıl Anlaşması'nın sona erdiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini sonlandırmaya yönelik hamlesini şiddetle kınıyorum. AB, dünyanın savunmasız kesimlerinin gıda güvenliğini sağlamak için çalışıyor. AB Dayanışma Hatları tarımsal gıda ürünlerini Ukrayna'dan çıkarıp küresel pazarlara ulaştırmaya devam edecektir" dedi.





Meloni: Silah olarak kullanması insanlık suçu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadesini kullandı.





Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu. Tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Seyahatten dönünce Putin ile görüşme yapacağım. Ağustos'ta ülkemizde görüştüğümüzde bu konuları konuşacağız" dedi.











