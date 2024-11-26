Dünya tarafından da ilgiyle takip ediliyor

MÜSİA Expo Fuarı’nın, Türkiye’nin önde gelen iş insanları derneklerinden biri olan MÜSİAD tarafından düzenlenen uluslararası bir ticaret fuarı olduğunu vurgulayan Özgür Sağlam, fuarın her 2 yılda bir Türkiye’deki ve dünya genelindeki üyelerin işletmelerini biraraya getirerek ticaretin artırılması, iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi ve Türk markalarının global pazarda tanıtılması amacı taşımak olduğunu söyledi.





BÜYÜK BİR FIRSAT

MÜSİAD Düzce Başkanı Özgür Sağlam, “MÜSİAD Expo, Türk Şirketlerinin yurt dışındaki pazarlarla tanışmasını sağlamak ve yeni iş bağlantıları kurmalarını teşvik etmek için büyük bir fırsattır. Yabancı yatırımcılar için de Türkiye’deki potansiyel pazarları keşfetmelerini sağlar. Fuar sadece Türkiye’den değil dünya çapında da iş insanları, şirketler ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.





TİCARİ BAĞLANTILAR KURMAMIZI SAĞLAYACAK

Özgür Sağlam, şöyle devam etti: “Fuar genellikle otomotiv, inşaat, tekstil, gıda, teknoloji, enerji, makine ve sanayi gibi birçok farklı sektörden katılımcıları ağırlamakta olup firmalar ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere tanıtır. B2B görüşmelerine olanak tanıyan bir platform sunarak, katılımcıların doğrudan ticari bağlantılar kurmasını sağlar.Fuar aynı zamanda yenilikçi ürünler ve teknolojilerin sergilendiği bir platform olup katılımcılar, sektördeki en yeni gelişmeleri ve trendleri takip etme fırsatı bulurlar.”





Amacımız ihracatı teşvik ederek ekonomik büyümeyi kolaylaştırmak

MÜSİAD olarak misyonlarından da bahseden MÜSİAD Düzce Başkanı Özgür Sağlam, “Türk Firmalarının global pazarlarda daha fazla yer edinmesini desteklemek ve ihracatı teşvik ederek, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve uluslararası ticaretin artırılmasına katkı sağlayarak iş dünyasında güçlü bağlantılar kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.







