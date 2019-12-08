Dünya tasarruf ligi

Z Raporu Dergisi Aralık sayısında dünyada en fazla tasarruf eden ülkeleri masaya yatırıyor. Kadriye Nilgün Tunçsiper imzalı araştırmada, tasarruf liginin öne çıkan ekonomilerini değerlendiriyor. Küresel sistemde gelir içerisinde tasarruf oranlarının en yüksek olduğu ülkeler listesinde Çin başı çekerken, bu ülkeyi Lüksemburg, İsviçre ve İsveç takip ediyor. Almanya ve şu an için düşük olsa da Japonya’da ise halkın, geleneksel bir biriktirme kültürü bulunuyor. Bununla beraber kuzey Avrupa ülkelerinde tasarruflar, yüksek gelirlerin bir sonucu iken, Çin’de biriktirme kültürünün gelişmesinde sosyal güvenlik ve kredi piyasasının gelişmemesi ile ilgili gerekçeler bulunuyor.

Z Raporu

ÇİN: KAZANÇ AZ,TASARRUF YÜKSEK

Son dönemlerde Çin ekonomisindeki durgunluk, geçtiğimiz yıl Çinli tüketicilerin çok daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Bu nedenle Çinliler daha az araba ve akıllı telefon almaya ve daha az gezmeye başladı. Çin’in en büyük 100 perakendecisinin son aylardaki satışlarında da ciddi düşüşler var.

KREDİ ÇEKMEK ZOR

Aslında Çin’de halkın tasarrufa bu kadar çok yönelmesi konusunda, ülkede sosyal güvenlik sisteminin çok yaygın ve güvenilir olmaması temel neden olarak gösteriliyor. Sosyal güvenlik ve işsizlik maaşı gibi güvenlik önlemlerinin eksikliği de Çinli aileleri finansal gelecekleri için planlama yapmaya zorluyor.

Çin’de halkın kötü günler için biriktirme kültürünün gelişmesinde kredi piyasasının az gelişmiş olması da önemli bir etken olarak görülüyor. Buna göre kredi piyasası çok gelişmediğinden Çin’de borç almak bir hayli zor ve kredi kartı kullanım oranları yükselse de, kredi kartı kullanımında harcamalar ile kontrolden çıkmaya izin verilmiyor.

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LÜKSEMBURG, İSVEÇ VE İSVİÇRE ZİRVEDE

Lüksemburg AB üyeleri içerisinde tasarruf oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 18.53 olarak hesaplanan hane halkı tasarruf oranının bu sene 18.18 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. İsveç de diğer kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tasarruf kültürünün yüksek olduğu ülkelerden biri durumunda. İsveçliler gelirlerinin yüzde 16.16’sını tasarruf için ayırıyorlar. 2019 itibariyle tasarruf oranı yüzde 12.7. Kişi başına gelirin de çok yüksek olduğu İsviçre, özel emeklilik fonlarının GSMH’ye oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Yunanistan krizi sırasında Alman halkı-nın büyük çoğunluğu ise tasarrufun bir erdem olduğuna inanıyor. Ülkede bu yönde bir toplumsal kültür hakim durumda.

ALMANYA: NEGATİF FAİZ DÖNEMİ

Almanlar da gelirinin yüzde 10’unu tasarrufa ayırıyor. Alman halkının alışkanlığı olarak değerlendirilen tasarruf kültürü geçtiğimiz aylarda negatif faiz dönemini de başlattı. Çok düşük faiz oranlarına rağmen Almanların paralarını bankalarda tutmaya devam etmesi ülkede negatif faiz tartışmalarına yol açıyor. Avrupa Merkez Bankası, tüm hesapların yatırıma dönüştürülmesi zorunluluğu nedeniyle üye bankalara ceza kesebiliyor. Bu durumda Almanya’da faaliyet gösteren 112 banka 500 bin euro üzerindeki tüm mevduatlara, negatif faiz uygulamaya başladı.

KREDİ KARTI KONUSUNDA TİTİZ ÜLKELER

Dünyada tasarruf kültürünün yüksek olduğu ülkelerden biri de Japonya. Son dönemlerde bireysel tasarruflardaki düşüş, Japonya’da faiz oranları değişiminin harcamalar üzerinde diğer ülkelerden daha belirleyici olduğunu gösteriyor. 1990’lı yılların başından bu yana Japon faiz oranlarındaki yarı yarıya azalmanın da etkisi ile hane halkı tasarruf oranı, yüzde 12,9’dan 2017 itibariyle yüzde 2,5’e düştü. Yine de Japon halkı için israf ve gereksiz harcamalar kötü birer davranış olarak görülüyor. Japonya’da harcamaların sadece yüzde 18’i kredi kartıyla yapılırken, bu oran ABD’de yüzde 54 İngiltere’de yüzde 55 ve Güney Kore’de yüzde 58 olarak ölçülüyor.