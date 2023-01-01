Dünyanın ev eşyası Türkiye’den

Dünyanın en büyük 3'üncü ve Avrupa'nın 2'nci fuarı konumundaki ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı dün TÜYAP’ta kapılarını açtı. 150'den fazla ülkeden 1.200 marka ve 45 bin kişiyi bir araya getiren etkinlikte, 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip 14 salonun tamamı doldu. Yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun yerli firmaların ihracatına kaktı yapması bekleniyor.





2 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ OLUŞACAK

Fuarın açış konuşmasını yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2022’de toplam 6,12 milyar dolar ihracata karşılık 1,47 milyar dolar ithalat yaparak sektörümüz 4,65 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Böylece dış ticaret fazlamız son 10 yılda yüzde 98, son 5 yılda yüzde 64 arttı. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde TUİK verilerine göre 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 5 milyar dolar olması hedefleniyor" diye konuştu. 2023 hedeflerinin ihracatı 7 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Öksüz, "ZÜCHEX ile de en az 2 milyar dolarlık bir iş hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Sektörümüzde, Türk üreticisi ürün kalitesi ve hizmet anlamında güzel bir noktaya ulaştı. Bugün ‘Made in Türkiye’ birçok pazarda tercih edilen bir marka haline geldi. Hedefimiz ise Türkiye’yi dünyanın ilk 5 züccaciye ihracatçısı ülke konumuna getirmek” dedi.





ABD VE UZAK DOĞU’YA ODAKLANDIK

Sektörün ihracat kilogram birim fiyatı son 5 yılda yüzde 13,8 artarak 2022’de 3,95 dolara yükselirken, en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Fransa ilk 4 ihracat pazarı olarak başı geçiyor. ABD’den daha fazla pay alınması gerektiğine dikkat çeken Mesut Öksüz şunları söyledi: “Dünya züccaciye ithalatının yüzde 28’inin elinde olduğu Amerika pazarında Türkiye’nin payının yüzde 1’in altında olması, ABD’yi bizim için hedef pazar yapıyor. Ayrıca Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarına yüzde 1’in altında ihracat payımızın kalması, bu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesi ABD’nin tedarikçileri arasında, ilk sıradaki Çin’den ithalatı 42,3 milyar yüzde iken Meksika, Kore, Tayland ve Vietnam en önemli tedarikçilerinde başı çekiyor. Türkiye; İtalya, Almanya ve Fransa’dan sonra ABD’nin 14’üncü sıradaki tedarikçisi.”



