Düşüşün sürmesi için temkinli duruşa devam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla dün bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Murat Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini ifade etti. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti.

ILIMLI BİR İÇ TALEP VAR

Uysal, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade etti. Uysal, para politikasına ilişkin olarak ise Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDER

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Uysal, Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti. Uysal, şunları kaydetti: Enflasyondaki düşüşün, hedeflenen patika ile uyumlu gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.”