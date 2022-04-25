E-ticaret pazar yerlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı e-ticaret hakkında düzenlemeleri hayata geçiriyor. Pazar yerlerine bazı yeni kriterler getirilecek.TRTHaber'in aktardığına göre; Buna göre, e-ticaretin dengeli şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek. Piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. E-ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek.

Tek taraflı değişiklik yapılamayacak

E-ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak.

EKONOMİ Türkiye e-ticarete katılımda dünya ikincisi