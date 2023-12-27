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Ekonomi

E-ticaret yıl sonu hedefini kasımda aştı

E-ticaret sektöründe bu yıl için belirlenen 1,5 trilyon liralık ciro hedefi kasım kampanyalarıyla şimdiden yakalandı. ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, "2023'ü 1,6 trilyon lira üzerinde ciroyla kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz ise e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira" dedi.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:44 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Çevikoğlu.
Hakan Çevikoğlu.

E-Ticaret sektörü gelecek yılın ciro hedefinde çıta yükseltti. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak alışveriş yapmanın kolaylaşmasıyla sektör, büyümesini sürdürüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe 1,5 trilyon lira olan yıl sonu hedefini kasım kampanyalarıyla büyük ölçüde yakaladıklarını belirterek, "Sektörümüzde gelecek yılki ciro hedefini ise e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira olarak belirledik" diye konuştu.

20 PAKETTEN BİRİ YURT DIŞINA GİDİYOR

2023'ü 1,6 trilyon liranın üzerinde ciroyla kapatmayı planladıklarını söyleyen Çevikoğlu, Yeni yılda sektörün hareketliliğini sürdüreceğini vurgulayan Çevikoğlu, "2024'te e-ticaret sektörü, e-ihracatla daha da büyüyecek. Zaten Ticaret Bakanlığımız, e-ihracatın yüzde 1,5 olan payının önümüzdeki 10 yılda yüzde 10'a çıkarılmasını hedefliyor" ifadesini kullandı.

Çevikoğlu, dünya ortalamasına bakıldığında e-ticaret üzerinden yapılan alışverişte 4 paketten birinin, Türkiye'de ise her 20 paketten birinin yurt dışına gittiğini bildirdi. Türkiye'den ağırlıklı olarak batıya satış yapıldığını, bu nedenle doğudaki ülkelere de satışları artırmak istediklerini dile getiren Çevikoğlu, yurt dışı satışlarda birinci sırada ABD'nin, ikinci sırada ise Rusya'nın yer aldığını kaydetti.

E-İhracatın gelişmesi sektörün önünü açar

Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yurt dışına satış yapan 40 Türk firması bulunduğunu, çok sayıda firmanın da satışa başlamak için onay beklediğini söyledi. Türk firmalarının yurt dışı satışlarına ilişkin işlemlerin hızlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğ’inin gerekli desteği verdiğini vurgulayan Çevikoğlu, e-ihracatın artması yolunda Türk firmalarına yurt dışı satışlarına başlamaları için gereken her türlü kolaylığın sağlandığını sözlerine ekledi.



#e-ticaret
#ihracat
#Ekonomi
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