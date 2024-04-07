E-ticarete bayram hareketliliği

"Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda bayram tatili nedeniyle insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacaklar. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülüyor. Bununla beraber uçak rezervasyonlarında da benzer bir yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesini bekliyoruz."