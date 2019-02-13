Edirne esnafı Yunanca ve Bulgarca öğreniyor

Bulgar ve Yunan turistlerin son yıllarda ilgi gösterdiği Edirne'de dil öğrenme telaşı yaşayan esnaf için Ticaret Müdürlüğü tarafından Bulgarca ve Yunanca sözlük hazırlandı.

Kentteki esnafın bir bölümü Yunanca ve Bulgarca öğrenebilmek için ücretsiz açılan dil kursuna giderken vakit bulamayanlar için de Edirne Ticaret Müdürlüğü çalışma başlattı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında en çok kullanılan 280 kelimeden oluşan "mini alışveriş sözlüğü" tasarlandı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, son yıllarda döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı kente çok sayıda Bulgar ve Yunan turistin geldiğini belirtti.

AA Turistlerin ilgisini artırmak için ticaretin kolay, hızlı ve güvenli olması gerektiğini vurgulayan Altun, bunun için de başta esnafın dil sorunu olmak üzere çeşitli konularda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl Edirne'ye 2 milyon 286 bin 535 Bulgar ve Yunan turistin geldiğini belirten Altun, "Bu da ayda ortalama 190 bin 544 kişi demektir. İlimize alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan turistlerin her birinin ortalama 50 dolar harcama yaptığını düşünürsek bu da yaklaşık 115 milyon dolar yapar ki bu rakam il ihracat rakamının üzerindedir." dedi.

Altun, esnafın kente alışveriş için gelen turistle daha iyi iletişim kurması amacıyla mini alışveriş sözlüğü hazırladıklarına değinerek, "Bu sözlüğün esnafımızın dil sorununu çözeceğine inanıyorum. Şimdilik 3 bin adet bastırdık. Esnafa dağıtılması için oda ve kooperatiflere teslim ettik. Bir benzerini küçük sanayi sitemiz için de düşünüyoruz." diye konuştu.

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"Bulgarca ve Yunanca sözcüklere buradan bakıyoruz"

Edirneli esnaf İrfan Yamandır ise sözlüğü inceleme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini belirtti.

Bulgar ve Yunan turistlerle anlaşabilmek için sözlüğün büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Yamandır, "Gerçekten çok güzel bir çalışma, bilemediğimiz Bulgarca ve Yunanca sözcüklere buradan bakıyoruz. Esnafın dil sorununa yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

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