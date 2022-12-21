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Eğitim ihracatı için iş birliği

Türk Hava Yolları (THY) ile Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) arasında, uluslararası öğrencilere Türkiye'ye seyahatlerinde yüzde 30'a varan indirim sağlayacak ve eğitimde 3 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak iş birliği anlaşması imzalandı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Eğitim ihracatı için iş birliği
Mustafa Aydın ve Ahmet Bolat

Türk Hava Yolları (THY) ile Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) arasında, uluslararası öğrencilere Türkiye'ye seyahatlerinde yüzde 30'a varan indirim sağlayacak ve eğitimde 3 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak iş birliği anlaşması imzalandı. Protokol kapsamında, 30 Kasım 2023'e kadar düzenlenen biletlemeler ve 31 Aralık 2023'e kadar gerçekleşecek uçuşlar için yüzde 30'a varan indirim uygulanacak. HİB ve THY Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin halihazırda 310 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

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Bolat, "Biz de THY olarak 310 bin öğrencinin sömestr tatilinde evlerine gitmemelerini; ailelerini, anne ve babalarını davet etmelerini; gidip gelirken harcadıkları parayla buraya ailelerini getirebileceklerini düşünerek böyle bir kampanya düzenledik. Şu anda turizm sektörümüz de düşük sezonda olduğu bir döneme denk geliyor. 'Anneni, babanı veya kardeşlerini kimi getirirsen getir yüzde 30 indirimli bilet veriyoruz' diyerek kampanya başlattık” dedi.

TÜRKÇE KANALI KURACAĞIZ

Bolat, Türkiye'nin bu yıl hizmet ihracatı gelirinin 90 milyar doları bulduğunu kaydederek, "Mal ihracatının 250 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde hizmet ihracatı da 90 milyar dolar. Demek ki Türkiye bu yıl 340 milyar dolar ihracat yapmış" dedi. Gelecek yıl hedeflerinin 130 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bu işin ancak hedeflere gönül veren paydaşlarla sağlanabileceğini anlattı. Türk dizilerini takip eden yabancılara 1 aylığına Antalya’da Türkçe dersi almalarını sağlayacaklarını ifade eden Bolat, “Böylece Türkçe öğrenip Türk dizilerini rahatlıkla takip edebilecekler. Ayrıca Aydın Üniversitesi’nin başkanlığında dünyaya Türkçe öğretmek üzere Türkçe kanalı kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Eğitimde 2025 ihracat hedefi 3 milyar dolar

HİB Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, geçen yıl Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını ifade etti. Hedeflerinin uzak ülkelerdeki öğrencileri Türkiye'ye çekmek olduğunu, vurgulayan Aydın, "Şu anda 310 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2025'te yoğun çalışmayla 500 bine çıkartabiliriz. Bugün itibarıyla 1,5 milyar dolar eğitim sektöründe girdimiz var. Hedefimiz 2025'te bunu 3 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

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